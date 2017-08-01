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فيديو يهز المغاربة..فتاة وشاب سكرانين مزيان وسط غرفة..وها شنو وقع

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 10:57 فيديو يهز المغاربة..فتاة وشاب سكرانين مزيان وسط غرفة..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
فيديو يهز المغاربة..فتاة وشاب سكرانين مزيان وسط غرفة..وها شنو وقع
نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلالها شاب وفتاة مغربيان وهما في حالة سكر طافح خلال جلسة خمرية جمعتهما داخل غرفة.


"شوف تيفي"


نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلالها شاب وفتاة مغربيان وهما في حالة سكر طافح خلال جلسة خمرية جمعتهما داخل غرفة.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان وعشرون ثانية، فتاة وشاب في عقدهما الثاني وهما في حالة سكر طافح يتبادلان أطراف الحديث بينما تكلف شخص ثالث يوجد برفقتهما بتصويرهما وتوثيق ما حصل بالغرفة خلال هذه الجلسة الخمرية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الذي تم وصفه بالصادم، معبرين عن دهشتهم من تسريبه وأيضا من مضمونه الذي يظهر فتاة في عمر الزهور وهي في حالة ضياع واستسلام كامل عقب تناولها لكمية مهمة من الخمور.

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المغرب شوف تيفي السكر الطافح الشاب الفتاة

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