خطير و بالصورة.. عصابة مكونة من شاب وفتاة يحملان السيوف ترعب المغاربة ﻿

نشر الشرطي الشهير هشام ملولي يومه الأربعاء، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة خطيرة، ظهر خلالها شاب وفتاة وهما يحملان سيوفا من الحجم الكبير والتي يتم استخدامها من أجل اعتر اض سبيل المارة وسرقة ما

"شوف تيفي"



نشر الشرطي الشهير هشام ملولي يومه الأربعاء، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، صورة خطيرة، ظهر خلالها شاب وفتاة وهما يحملان سيوفا من الحجم الكبير والتي يتم استخدامها من أجل اعتر اض سبيل المارة وسرقة ما بحوزتهم.

وكتب ملولي إلى جانب الصورة " صور لأحد العصابة المتخصصة في سرقة الهواتف وإعتراض سبيل المارة بالدراركة نريد من الجميع مشاركة هذا المنشور من أجل توقيفهم من طرف الدرك الملكي وشكرا".

وتفاعل آلاف المغاربة مع هذه الصور، حيث عبر العديد منهم عن تخوفهم الشديد، واصفين إياها بالخطيرة والمرعبة، داعين المصالح الأمنية ومصالح الدرك الملكي للتحرك السريع وإيقاف الفتاة والشاب المنتميين لهذه العصابة.