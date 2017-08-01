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الحموشي يقاضي امرأة اتهمت الأمن بتعنيفها خلال تحيتها للملك محمد السادس بالمضيق

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 09:49 الحموشي يقاضي امرأة اتهمت الأمن بتعنيفها خلال تحيتها للملك محمد السادس بالمضيق | مجتمع
الحموشي يقاضي امرأة اتهمت الأمن بتعنيفها خلال تحيتها للملك محمد السادس بالمضيق
قررت المديرية العامة للأمن الوطني أول أمس الاثنين، رفع دعوى قضاية ضد امرأة بثت بمواقع التواصل الاجتماعي ''فيديو'' قالت فيه إنها تعرضت للسب والقذف والإهانة رفقة ابنها من طرف أمنيين بعد تحيتها للملك

"شوف تيفي"


قررت المديرية العامة للأمن الوطني أول أمس الاثنين، رفع دعوى قضاية ضد امرأة بثت بمواقع التواصل الاجتماعي "فيديو" قالت فيه إنها تعرضت للسب والقذف والإهانة رفقة ابنها من طرف أمنيين بعد تحيتها للملك محمد السادس بأحد شوارع المضيق.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الأربعاء، فقد لجأت المديرية العامة للأمن الوطني إلى القضاء لتسجيل دعوى بالقذف والإهانة والوشاية الكاذبة في حق المرأة التي تنحدر من المضيق، وذلك على خلفية ادلائها ببيانات اعتبرتها الإدارة كاذبة وتنطوي على قذف صريح في حق مسؤولين أمنيين.

وأورد مسؤول أمني تضيف اليومية بأنه وخلافا لما جاء في التسجيل المنشور فقد تم ضبط المعنية بالأمر في مدار "ماندي" على الطريق الوطنية بين تطوان والمضيق، عندما كانت تتربص بموكب رسمي في ظروف من شأنها التأثير على حركة السير والجولان، وتم العثور على نسخ من أربعة بطائق وطنية بحوزتها واحدة تخصها والثانية في اسم زوجها، وبطاقتان تخصان شخصين آخرين من معارف زوجها، مصحوبة بأرقام هاتفية وبيانات شخصية تتعلق بالجميع.

وأضاف المصدر ذاته أن المعنية بالأمر اخضعت للإجراءات والأبحاث الإدارية الضرورية قبل أن يتم إخلاء سبيلها دون تعريضها لأي اعتداء جسدي أو لفظي أو أي تدبير مقيد للحرية، مردفا أن زوجها سبق له أن قام بتصرف مماثل في صيف السنة الماضية.

 

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