 لعبة تخلق الجدل عالميا.. لعبة مريم تقود مستعملها إلى الإكتئاب والإنتحار ﻿
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لعبة تخلق الجدل عالميا.. لعبة مريم تقود مستعملها إلى الإكتئاب والإنتحار

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 04:03 لعبة تخلق الجدل عالميا.. لعبة مريم تقود مستعملها إلى الإكتئاب والإنتحار | نت 2.0
لعبة تخلق الجدل عالميا.. لعبة مريم تقود مستعملها إلى الإكتئاب والإنتحار
أثارت اللعبة الأخيرة التي انتشرت مثل البرق في الساعات الأخيرة، والتي أطلق عليها اسم « لعبة مريم »، ضجة عارمة خاصة بعد ظهورها بالمملكة العربية السعودية.

''شوف تيفي''

أثارت اللعبة الأخيرة التي انتشرت مثل البرق في الساعات الأخيرة، والتي أطلق عليها اسم « لعبة مريم »، ضجة عارمة خاصة بعد ظهورها بالمملكة العربية السعودية.

لعبة مريم وهي شخصية فتاة ترتدي لباسا مخيفا، خلقت الرعب في نفوس مستخدميها بسبب اعتمادها على عنصر التشويق والغموض.

هذا وبعد انتشار لعبة مريم شبه العديد هاته الأخيرة بلعبة الحوت الأزرق، والتي كانت سببا في انتحار المئات بعد أن قامت بطلب ذلك منهم، وأن لعبة مريم تعتمد على بث الخوف في قلوب المستخدمين.

من جهتهم حذر مجموعة من الخبراء من تحميل لعبة مريم عبر الجوال لأنها تسبب الإكتئاب، كما أنها تعتمد على سرقة البيانات الخاصة للأشخاص، وتقوم بالتجسس على المواقع التي يعتاد المستخدم الدخول اليها.

ولقد ذكر أحد المستخدمين أن لعبة مريم تظهر على شكل جنية وتقوم بالضحك، وتطلب من مستخدميها أسئلة للإجابة عنها، من أجل تخطى المستوى، كما أضاف أنها مستحيلة الحذف من الجهاز، ومن أراد التخلص من تلك اللعبة المرعبة تظهر له رسالة « إذا حذفتني سأحول حياتك لجحيم ».

 

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