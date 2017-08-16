مثير وبالصور..سيارة للنقل السري تضع إشارة هيئة المحامين بالبيضاء ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور لسيارة بها إشارة هيئة المحامين، تم حجزها من طرف المصالح الأمنية، بعد اعتقال صاحبها وهو يستخدمها في النقل السري.

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، مجموعة من الصور لسيارة بها إشارة هيئة المحامين، تم حجزها من طرف المصالح الأمنية، بعد اعتقال صاحبها وهو يستخدمها في النقل السري.

وحسب ناشري الصور فقد تم حجز السيارة ليلة يومه الثلاثاء، عقب اعتقال صاحبها الذي حاول استغلال توقف عمل "الترامواي" للقيام بالنقل السري، إلا أن المثير بالسيارة هو استغلال صاحبها لإشارة هيئة المحامين لتمويه المصالح الأمنية.

وتساءلت هذه الصفحات عن مصدر إشارة هيئة المحامين الموجودة في الواجهة الأمامية للسيارة، داعين المصالح الأمينة إلى فتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن التفاصيل الكاملة والحقيقية الخاصة بها.