مثير وبالصورة..سيارة الدولة وسط البحر ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة أثارت جدلا واسعا، نظرا لمضمونها الذي يظهر سيارة تابعة للدولة بإحدى الشواطئ.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة أثارت جدلا واسعا، نظرا لمضمونها الذي يظهر سيارة تابعة للدولة بإحدى الشواطئ.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، حيث طالب العديد منهم المسؤولين بفتح تحقيق بخصوص سيارة الدولة الظاهرة بها، معبرين عن استنكارهم الشديد لقيام موظفين باستغلال هذه السيارات في أغراض شخصية.

ومن جهة أخرى، طالب هؤلاء النشطاء بمحاسبة الموظفين الذين يتم ضبطهم متلبسين باستغلال سيارات الدولة خارج أوقات العمل، وتطبيق مضامين الخطاب الملكي الأخير الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة.