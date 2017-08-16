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بالصور..تصوير فيلم مصري بأقدم وأعرق شارع بمدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 03:05 بالصور..تصوير فيلم مصري بأقدم وأعرق شارع بمدينة الدار البيضاء | ثقافة و فنون
بالصور..تصوير فيلم مصري بأقدم وأعرق شارع بمدينة الدار البيضاء
شهد شارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، حركة غير عادية نظرا لتصوير مشاهد فيلم تاريخي، تدور أحداثه حول فترة الاستعمار الانجليزي لدولة مصر خلال القرن الماضي.

"شوف تيفي"

شهد شارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، حركة غير عادية نظرا لتصوير مشاهد فيلم تاريخي، تدور أحداثه حول فترة الاستعمار الانجليزي لدولة مصر خلال القرن الماضي.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم اختيار شارع محمد الخامس الذي يعتبر من أقدم وأعرق شوارع العاصمة الاقتصادية، نظرا لطبيعته العمرانية القديمة، إذ تم تشييد معظم العمارات المتواجدة به إبان الاستعمار الفرنسي.

واعتمد مخرج الفيلم المصري على مجموعة من الاكسسوارات مثل السيارات القديمة التي كانت متواجدة بالعالم العربي خمسينيات القرن الماضي.

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المغرب شوف تيفي فيلم مصري القرن الماضي شارع محمد الخامس

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