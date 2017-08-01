توقيف موظفي شرطة تم ضبطهما متلبسين بالابتزاز والحصول على رشوة ألفي درهم بمراكش+تفاصيل ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف موظفي شرطة، أحدهما برتبة ضابط شرطة ممتاز والآخر مقدم رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف موظفي شرطة، أحدهما برتبة ضابط شرطة ممتاز والآخر مقدم رئيس، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهما، اللذين يعملان بدائرة للشرطة بحي المسيرة، بتعريض مسير مقهى كائنة بتراب نفوذ نفس المصلحة الأمنية للابتزاز في مبالغ مالية، وذلك مقابل التغاضي عن القيام بعمل يتعلق بمهامهما الوظيفية، قبل أن يتم ضبطهما مساء اليوم داخل مقر عملهما متلبسين بتلقي مبلغ 2000 درهم من المعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.