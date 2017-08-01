حصري..ها كيفاش تم ضبط شرطيين متلبسين بتلقي رشوة بمراكش ﻿

أطاحت رشوة بنائب رئيس الدائرة الأمنية 11 وزميله، اليوم الثلاثاء، بعد اعتقالهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي من أحد الأشخاص.

"شوف تيفي"

أطاحت رشوة بنائب رئيس الدائرة الأمنية 11 وزميله، اليوم الثلاثاء، بعد اعتقالهما متلبسين بتسلم مبلغ مالي من أحد الأشخاص.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد تم توقيف المسؤول الأمني وشريكه الذين يشتغلان بالمنطقة الأمنية الثالثة بمراكش على إثر شكاية وضعها أحد الأشخاص عبر الرقم الأخضر بوزارة العدل يفيد بتعرضه للابتزاز من طرف الظنينين.

وأكد المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك بمحكمة الجنايات بمراكش، أعطى تعليماته إلى مصالح الأمن باتخاذ الاجراءات القانونية بناء على الشكاية التي توصلت بها الإدارة المركزية لوزارة العدل

وأشار ذات المصدر أن الموقوفين، تم اقتيادهما إلى مقر ولاية أمن مراكش من أجل تعميق البحث معهما قبل وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية إلى حين تقديمهما أمام النيابة العامة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت في بلاغ لها أن الأمر يتعلق بضابط شرطة ممتاز ومقدم رئيس، تم ضبطهما متلبسين بتلقي رشوة تصل قيمتها إلى "ألفي" درهم، من صاحب مقهى تعرض للابتزاز.