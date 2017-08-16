بالصورة..هذه هي حقيقة زواج مقرئ مغربي بمقرئة مغربية بعد لقائهما في مسابقة لتجويد القرآن ﻿

كذب المقرئ المغربي محمد يوسف الهبطي، ما تداولته بعض الصفحات بخصوص زواجه بمقرئة تعرف عليها بمسابقة لتجويد القرآن.

"شوف تيفي"

كذب المقرئ المغربي محمد يوسف الهبطي، ما تداولته بعض الصفحات بخصوص زواجه بمقرئة تعرف عليها بمسابقة لتجويد القرآن.

وأكد المقرئ المذكور أن ما تم تداوله هو مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا بأنه أعزب ولم يرتبط بأي فتاة.

وكتب المقرئ على حسابه بالانستغرام "أود أن أخبر أحبابي

ومتابعي الأفاضل أنه تم تناول خبر زواجي على بعض الصفحات وإشاعات أنني كتبت على صفحتي أنني تزوجت فمحبكم محمد يوسف الهبطي الأعزب حاليا ينفي هذا الخبر نفيا تاما وأتبرأ من جميع ما نشر على بعض الصفحات والمجموعات من أكاذيب وهذه الصفحة ليست لي عندي صفحة واحدة لم أنشر فيها شيئا منذ أيام، فأنا حيٌّ أعزب، وتحياتي للجميع".