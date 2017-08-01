مثير..جمعية حقوقية تحمل المسؤولية بعد جريمة قتل طفل وأكل قلبه بأزمور للحكومة والبرلمان والقضاء ﻿

كشفت منظمة ''ماتقيش ولدي'' في بيان لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه يومه الثلاثاء، بأنها علمت عبر مجموعة من الصحف الوطنية بخبر اعتداء جنسي مرفوق بجريمة قتل بشعة وتشريح للجثة وأكل القلب بعد فصله عن

"شوف تيفي"

كشفت منظمة "ماتقيش ولدي" في بيان لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الثلاثاء، بأنها علمت عبر مجموعة من الصحف الوطنية بخبر اعتداء جنسي مرفوق بجريمة قتل بشعة وتشريح للجثة وأكل القلب بعد فصله عن الجسد.

وأوضحت المنظمة بأنها تدين مثل هذا الفعل الوحشي، وتوجه بيانها للمسؤولين من برلمان وحكومة وقضاء حتى يتحملوا مسؤوليتهم ، مشيرة أنه لا يجب السكوت على ما يقع، وذلك من خلال التجند لمحاربة ظاهرة الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال ومواجهة هذه الوحوش البشرية التي خرجت للعلن وأصبحت بالإضافة إلى الاغتصاب تتفنن في القتل وتشويه الأجسام .

وأكدت المنظمة أن هذا الفعل يدق ناقوس الخطر ويعلن الاقتراب من العيش في الغابات بعد أن أصبح الأطفال عرضة لمثل ما وقع لطفل أزمور.