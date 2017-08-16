 بن كيران يستقبل ''الضيوف اليساريين'' لملتقى شبيبته للإعتذار عن خطأ الوزير''محمد يتيم'' ﻿
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بن كيران يستقبل الضيوف اليساريين لملتقى شبيبته للإعتذار عن خطأ الوزيرمحمد يتيم | بوليتيك

بن كيران يستقبل ''الضيوف اليساريين'' لملتقى شبيبته للإعتذار عن خطأ الوزير''محمد يتيم''

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بن كيران يستقبل ''الضيوف اليساريين'' لملتقى شبيبته للإعتذار عن خطأ الوزير''محمد يتيم''

بتاريــخ : 16 غشت 2017 / 00:14 بن كيران يستقبل الضيوف اليساريين لملتقى شبيبته للإعتذار عن خطأ الوزيرمحمد يتيم | بوليتيك
بن كيران يستقبل ''الضيوف اليساريين'' لملتقى شبيبته للإعتذار عن خطأ الوزير''محمد يتيم''
في خطوة تكشف المواقف المتباينة لقادة حزب العدالة والتنمية، إستقبل عبد الإله بنكيران ضيوف ملتقى شبيبة العدالة والتنمية لطيفة البوحسيني وعبد الصمد بلكبير وعادل بن حمزة بالإضافة إلى قياديين بشبيبة

''شوف تيفي''

في خطوة تكشف المواقف المتباينة لقادة حزب العدالة والتنمية، إستقبل عبد الإله بنكيران ضيوف ملتقى شبيبة العدالة والتنمية لطيفة البوحسيني وعبد الصمد بلكبير وعادل بن حمزة بالإضافة إلى قياديين بشبيبة الحزب والعضو السابق للمكتب السياسي لحزب الوردة حسن طارق.


وتأتي زيارة ما يسمى "بالضيوف اليساريين" على ملتقى شبيبة الحزب الأخير بمدينة فاس، بعد الزوبعة والمواقف الغاضبة ضد مقال تحليلي للوزير محمد يتيم بالموقع الرسمي للحزب والذي دفع بقياديين "بالبيجيدي" إلى الإعتذار لضيوف ملتقى شبيبة العدالة والتنمية.

وكشف مصدر بشبيبة الحزب، أن إستقبال عبد الإله بن كيران لضيوف ملتقى شبيبة العدالة والتنمية الأخير، هو بمثابة إعتراف رسمي من قيادة الحزب على خطأ الوزير محمد يتيم وهو كذلك إعتذار رسمي للحزب على حد قوله.

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الحزب التحليل محمد يتيم/ شوف تيفي

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