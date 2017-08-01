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عاجل وبالفيديو.. نايضة في العاصمة الجزائرية..والقضية فيها القرطاس

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 23:54 عاجل وبالفيديو.. نايضة في العاصمة الجزائرية..والقضية فيها القرطاس | دولي
عاجل وبالفيديو.. نايضة في العاصمة الجزائرية..والقضية فيها القرطاس
كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، أن أعمال شغب خطيرة، شهدها حي ''الوئام'' بالعاصمة الجزائر، وذلك بسبب وقوع حادث الانهيار الصخري الذي تسبب في إصابة شخصين ووفاة طفل.

"شوف تيفي"

 

كشفت وسائل إعلام جزائرية قبل قليل من ليلة يومه الثلاثاء، أن أعمال شغب خطيرة، شهدها حي "الوئام" بالعاصمة الجزائر، وذلك بسبب وقوع حادث الانهيار الصخري الذي تسبب في إصابة شخصين ووفاة طفل.

حسب موقع "النهار" الجزائري فإن فيديو، حصلت على نسخة منه، يظهر قيام المحتجين بمهاجمة قوات مكافحة الشغب باستخدام الألعاب النارية، بالمقابل رد عناصر الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في محاولة منهم لتفريق الجموع.


وأكد الموقع الجزائري أن الأوضاع في الحي المذكور لا تزال مشتعلة نظرا لعدم تقبل السكان حادثة الانهيار الصخري في ورشة بناء، في وقت متأخر من ليلة أمس، الأمر الذي أدى إلى إصابة شخصين بجروح ووفاة طفل تحت الأنقاض.

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