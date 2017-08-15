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بالصور و الفيديو..هكذا سقطت عصابة مدججة بالسيوف والهراوات في أيدي الأمن بالدار البيضاء

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 23:46 بالصور و الفيديو..هكذا سقطت عصابة مدججة بالسيوف والهراوات في أيدي الأمن بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
بالصور و الفيديو..هكذا سقطت عصابة مدججة بالسيوف والهراوات في أيدي الأمن بالدار البيضاء
تمكنت المصالح الأمنية يومه الثلاثاء من إيقاف أفراد عصابة إجرامية خطيرة عقب مطاردتها على مستوى شارع للا الياقوت بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية يومه الثلاثاء من إيقاف أفراد عصابة إجرامية خطيرة عقب مطاردتها على مستوى شارع للا الياقوت بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن أفراد هذه العصابة، كانوا على متن سيارة نقل ''هوندا''، ومباشرة بعد مغادرتهم لحانة بالشارع المذكور، قاموا بالعربدة، ما دفع بفرقة الدراجين وعناصر الشرطة القضائية إلى مطاردتهم من أجل إيقافهم.

وأضاف المصدر ذاته أن أفراد هذه العصابة تحصنوا داخل مقهى لـ ''الشيشة'' وخلال مغادرتهم إياها تم ايقاف عنصرين منها بينما تم إيقاف عنصر ثالث داخل سيارة أجرة، بينما ما تزال الأبحاث جارية لإيقاف الفرد الرابع لهذه العصابة والذي فر إلى وجهة غير معلومة، موضحا أن التفتيش الأولي لسيارة النقل، أسفر عن حجز سيوف وهراوات.

 

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