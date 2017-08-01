الرئيس السوداني يغادر مدينة طنجة لإستقبال رئيس الوزراء الإثيوبي بالعاصمة الخرطوم ﻿

استقبل الرئيس السودانى عمر حسن البشير اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى مريام ديسالين، في العاصمة الخرطوم، بعد أيام فقط من لقاء سابق جمعه بملك المملكة العربية السعودية بقصره بمدينة



وكالات



استقبل الرئيس السودانى عمر حسن البشير اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى مريام ديسالين، في العاصمة الخرطوم، بعد أيام فقط من لقاء سابق جمعه بملك المملكة العربية السعودية بقصره بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية.

وقال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، فى تصريح صحفي، إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى تأتى لمناقشة العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها ودعمها وتقويتها، بالإضافة إلى النظر فيما يجرى فى المحيط الإقليمي، خاصة منطقة القرن الإفريقي.



ونوه غندور، إلى أن الزيارة تأتى فى وقت يشهد فيه إقليم شرق إفريقيا إشكالات كثيرة تحتاج من البلدين، ممثلين فى قيادتيهما، للتلاقى والتشاور، والاتفاق على الاستراتيجيات المشتركة، حفاظاً على أمن الإقليم والمنطقة والقارة الإفريقية.





