 الاعتداء على قنصل المغرب بألميريا بمكتبه ﻿
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الاعتداء على قنصل المغرب بألميريا بمكتبه

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 23:28 الاعتداء على قنصل المغرب بألميريا بمكتبه | بوليتيك
الاعتداء على قنصل المغرب بألميريا بمكتبه
في سابقة من نوعها، تعرض القنصل المغربي بمدينة ألميريا الإسبانية هشام دحنان، داخل مكتبه، مؤخرا ، لاعتداء جسدي من قبل مهاجر مغربي، بعد دخوله في مناوشات كلامية معه، حيث أصيب القنصل بكسر في ذراعه

"شوف تيفي"

 

في سابقة من نوعها، تعرض القنصل المغربي بمدينة ألميريا الإسبانية هشام دحنان، داخل مكتبه، مؤخرا ، لاعتداء جسدي من قبل مهاجر مغربي، بعد دخوله في مناوشات كلامية معه، حيث أصيب القنصل بكسر في ذراعه اليسرى، وقد فتحت السلطات المغربية والإسبانية تحقيقا بهذا الخصوص من أجل معرفة حيثيات الاعتداء على القنصل المغربي.

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فصحيفة " لابوث دي ألميرية"، نشرت صورة للقنصل المغربي توضح إصابته بكسر خلال احتفائه في القنصلية بمناسبة عيد العرش المنصرم.

وأوضحت مصادر إسبانية لليومية أن المهاجر المغربي المتهم بالاعتداء على القنصل يبلغ من العمر 29 سنة، وكان يقيم مع أسرته الصغيرة في النرويج قبل أن يسافر إلى إسبانيا للعمل في الحقول، حيث سحبت منه الشرطة الاسبانية جواز سفره، وقد احتج على "التأخر البيرورقراطي في الحصول على جواز سفره" واستشاط غضبا بسبب كثرة الشروط البريوقراطية وتعقد الإجراءات وعدم توقف القنصلية عن طلب الوثيقة تلو الأخرى".

وأرجع موقع الصحيفة الإسبانية المذكورة، تأخر حصول المهاجر المغربي على جواز سفره إلى أن القنصلية فتحت تحقيقا، وطلبت معلومات من الرباط من أجل معرفة ما إذا كانت للشاب سوابق عدلية أو لديه ارتباطات محتملة بداعش.

 

 

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