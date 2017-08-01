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تحذير أممي للعثماني من تشجيع الاغتصاب والتحرش

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 22:47 تحذير أممي للعثماني من تشجيع الاغتصاب والتحرش | بوليتيك
تحذير أممي للعثماني من تشجيع الاغتصاب والتحرش
وجهت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، في الآونة الأخيرة، مذكرة إلى حكومة العثماني تحذرها من اختلالات في مشروع قانون ''العنف ضد المرأة'' تشجع على الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وتعنيف المرأة، وتحتها على

"شوف تيفي"

وجهت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، في الآونة الأخيرة، مذكرة إلى حكومة العثماني تحذرها من اختلالات في مشروع قانون "العنف ضد المرأة" تشجع على الاغتصاب والاعتداءات الجنسية وتعنيف المرأة، وتحتها على إجراء تعديلات جوهرية، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فقد سجلت المذكرة التي تتوفر اليومية على نسخة منها ملاحظات حول بنود بمشروع قانون "العنف ضد النساء" تشجع على استمرار تعنيف المرأة واغتصابها في ظل غياب قوانين رادعة.

وأوضحت مصادر الصباح أن المذكرة، جاءت بعد ضغط من 50 جمعية مغربية حقوقية التي راسلت الأمم المتحدة لإبداء تحفظها على مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة والبرلمان في 2016، وما يزال ينتظر مصادقة مجلس المستشارين ، وطالبتها بالتدخل لإجبار الحكومة على إجراء تعديلات فورية على المشروع.

وعددت مذكرة الأمم المتحدة، "التي وقعها فريق عمل حول القضاء على التمييز ضد المرأة، والمقررة الأممية الخاصة بقضايا العنف تجاه النساء"، ملاحظاتها حول مشروع القانون، معبرة عن انشغال الهيأتين بالصيغة الحالية لمشروع القانون، بما فيها غياب مقتضيات تتطرق لمراحل التبليغ عن العنف والتحقيق في الحالات ومتابعة المتهمين وغياب إجراءات لحماية المرأة إضافة إلى قضايا الاغتصاب وغياب الخدمات لفائدة ضحايا العنف.

 

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