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دراسة جديدة: نصف سكان العالم سيكونون فوق السحاب نهاية السنة الجارية

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 22:42 دراسة جديدة: نصف سكان العالم سيكونون فوق السحاب نهاية السنة الجارية | مجتمع
دراسة جديدة: نصف سكان العالم سيكونون فوق السحاب نهاية السنة الجارية
كشفت إحصاءات تقديرية نشرها اتحاد النقل الجوي الدولي بمدينة ''مونتريال'' في كندا، المعروف باسم ''أياتا''، أن أكثر من نصف سكان العالم سيكونون قد حلقوا ''فوق السحاب'' بحلول نهاية هذا العام، موضحاً أن نحو 4

"شوف تيفي"

كشفت إحصاءات تقديرية نشرها اتحاد النقل الجوي الدولي بمدينة "مونتريال" في كندا، المعروف باسم "أياتا"، أن أكثر من نصف سكان العالم سيكونون قد حلقوا "فوق السحاب" بحلول نهاية هذا العام، موضحاً أن نحو 4 مليارات شخص سيستخدمون الطائرات في تنقلاتهم مع نهاية 2017، من أصل 7 مليارات نسمة، هم عدد سكان الكرة الأرضية.

وحسب ما نشره موقع "سكاى نيوز عربية"، فوفقا لإحصاءات اتحاد النقل الجوي الدولي، فإن 100 ألف طائرة محملة بالركاب والبضائع تحلق يوميا في الأجواء تصل إلى وجهاتها المحددة بسلام، وتنقل نحو 19 مليار سلعة، تشكل ثلث قيمة التجارة الدولية، ويعتمد 3.5 بالمائة من الاقتصاد العالمي على الطيران، الذي لا يتوقف على مدار الساعة.

وأشار موقع القناة المذكورة إلى أنه وبالرغم من أن العمل في مجال الطيران يوفر سبل العيش لنحو 63 مليون شخص في العالم، الأمر الذي يجعل هذا القطاع واحدا من أكبر القطاعات التي تستوعب الموظفين، إلا أن حركة الطيران الكثيفة هذه تثير قلق منظمات الحفاظ على البيئة الداعية إلى خفض انبعاثات الكربون، لذا يسعى الاتحاد بالتعاون مع مؤسسات الطيران، إلى خفض نسبة انبعاث الكربون للحفاظ على كوكب الأرض من التلوث إلى 50 بالمئة بحلول 2050.


وأكد الموقع أن أسطول طيران "أميركان إيرلاينز"، يحتل المركز الأول من حيث عدد الركاب، إذ يقدر الاتحاد الكندي أن يبلغ 320 ألف راكب في 2017، يليه "دلتا إيرلاينز" 308 آلاف راكب، ثم "يونايتد إيرلاينز" بنحو 300 ألف راكب، ويحل طيران الإمارات في المرتبة الرابعة بنحو 271 ألف راكب.

 

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