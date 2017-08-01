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خطير وبالفيديو.. هذا هو مصير شاب كان ينوي تفجير بنك بحافلة مملوءة بالمتفجرات

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 22:04 خطير وبالفيديو.. هذا هو مصير شاب كان ينوي تفجير بنك بحافلة مملوءة بالمتفجرات | دولي
خطير وبالفيديو.. هذا هو مصير شاب كان ينوي تفجير بنك بحافلة مملوءة بالمتفجرات
قال ممثلو ادعاء أمريكيين إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل رجلا من أوكلاهوما غاضبا من الحكومة بتهمة محاولة تفجير بنك في المدينة بحافلة اعتقد أنها مملوءة بالمتفجرات، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة

"شوف تيفي"

 

قال ممثلو ادعاء أمريكيين إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل رجلا من أوكلاهوما غاضبا من الحكومة بتهمة محاولة تفجير بنك في المدينة بحافلة اعتقد أنها مملوءة بالمتفجرات، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة "رويتيرز" البريطانية.

وحسب الوكالة البريطانية فقد اعتقل جيري فارنيل البالغ من العمر 23 عاما يوم السبت الماضي بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، وقال ممثلو الادعاء إنه كان يريد استخدام شحنة ناسفة مشابهة لتلك التي تم تفجيرها خارج مبنى اتحادي في مدينة أوكلاهوما في 1995 مما أسفر عن مقتل 168 شخصا.

وأكدت الوكالة المذكورة أن الشكوى الجنائية، تقول إن فارنيل أبلغ مخبرا تابعا لمكتب التحقيقات الاتحادي بأنه يسعى للانتقام من الحكومة والمؤسسات المالية، وقال المدعون في بيان إن الشحنة التي كان يسعى لتفجيرها كانت غير فعالة ولم تمثل أي خطر.

 

 

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