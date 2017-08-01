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معاهد وزارة الصحة تشرع في تدريس اللغة الأمازيغية

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 21:59 معاهد وزارة الصحة تشرع في تدريس اللغة الأمازيغية | مجتمع
معاهد وزارة الصحة تشرع في تدريس اللغة الأمازيغية
أرسل الحسين الوردي وزير الصحة مذكرة وزارية إلى مدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بغية العمل على إدراج اللغة الأمازيغية ضمن اللغات التي تدرس في المعاهد.

شوف تيفي

أرسل الحسين الوردي وزير الصحة مذكرة وزارية إلى مدراء المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بغية العمل على إدراج اللغة الأمازيغية ضمن اللغات التي تدرس في المعاهد.

وتأتي هذه المذكرة لتفعيل المضامين التي تضمنها منشور رئيس الحكومة لشهر ماي المتعلق بتدريس اللغة الأمازيغية في المؤسسات والمعاهد الطبية .

ودعا الوردي في المراسلة مدراء المعاهد المذكورة بالعمل على إعداد برامج تكوينية باللغة الأمازيغية من خلال إدراجها كلغة للتعلم والتدريس ضمن وحدة اللغات والتواصل المدرسة بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة.

وأضاف وزير الصحة على أن هذا العمل يجب تنسيقه مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, مع موافاة مديرية الموارد البشرية بالإجراءات المزمع اتخاذها قصد إنجاح هذا الورش.

 

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