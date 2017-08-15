 بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالفيديو.. هذا هو مصير شاب كان ينوي تفجير بنك بحافلة مملوءة بالمتفجرات | دولي

خطير وبالفيديو.. هذا هو مصير شاب كان ينوي تفجير بنك بحافلة مملوءة بالمتفجرات

معاهد وزارة الصحة تشرع في تدريس اللغة الأمازيغية | مجتمع

معاهد وزارة الصحة تشرع في تدريس اللغة الأمازيغية

بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة

خلافا للمتداول.. إحالة عبد الحفيظ حداد على العناية المركزة بالحسيمة بسبب مرض مزمن بالجهاز التنفسي يعاني منه منذ سنوات | بوليتيك

خلافا للمتداول.. إحالة ''عبد الحفيظ حداد'' على العناية المركزة بالحسيمة بسبب مرض مزمن بالجهاز

هشام ملولي يهاجم المثليين والشواذ ويطالب بحمايتهم من الاغتصاب..وها شنو قال على الرجولة | مجتمع

هشام ملولي يهاجم المثليين والشواذ ويطالب بحمايتهم من الاغتصاب..وها شنو قال على الرجولة

حجاج مغاربة محبوسين في مطار وجدة وناعسين في الأرض وها علاش ؟؟ | مجتمع

حجاج مغاربة محبوسين في مطار وجدة وناعسين في الأرض وها علاش ؟؟

الموت يخطف شقيقة المهدي بنبركة بالرباط | بوليتيك

الموت يخطف شقيقة المهدي بنبركة بالرباط

خطير ... بيع زيوت مغشوشة للمواطنين في الدار البيضاء | مجتمع

خطير ... بيع زيوت مغشوشة للمواطنين في الدار البيضاء

هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء | مجتمع

هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 21:56 بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق
بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة
شهد حي سيدي مومن ليلة أمس الاثنين، جريمة بشعة أبطالها 4 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، أقدموا على ''شرملة'' مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا، عقب خلاف نشب بينهم وبين أحد المعتدين.

"شوف تيفي"

 

شهد حي سيدي مومن ليلة أمس الاثنين، جريمة بشعة أبطالها 4 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، أقدموا على "شرملة" مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا، عقب خلاف نشب بينهم وبين أحد المعتدين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، طالب أحد المعتدين بإزالة شاحنته "الرموك" من أمام محله الخاص بتنظيف السيارات، لتتطور الأمور بينهما إلى نقاش حاد، ليقوم المعتدي باستدعاء شقيقيه وصديقهما، الذين قاموا بمهاجمة الضحية ووجهوا له مجموعة من الطعنات الخطيرة بواسطة السلاح الأبيض، كانت إحداها خطيرة على مستوى الكلية.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية تم نقله إلى مستشفى المنصور ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد التي يرقد بها ما بين الحياة والموت، بينما تم اعتقال أحد المعتدين وحجز سلاح أبيض تم استخدامه في الجريمة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة وأيضا لاعتقال باقي المعتدين.



إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السيارات الشاحنة مستشفى المنصور

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء

بالفيديو..خسرات الطيارة و الحجاج المغاربة فوجدة باتو فالمطار‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..خسرات الطيارة و الحجاج المغاربة فوجدة باتو فالمطار‎

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف بتاوريرت..وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف بتاوريرت..وهذا عدد القتلى والمصابين

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت | حوادث و حقوق

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ساكنة مدينة فاس تستنجد و تُوجه شكاية مباشرة لعبد اللطيف الحموشي..بغينا بحال كرواتيا حيث كثرات الجريمة بزاف | بــووز
منذ 9 دقائق

ساكنة مدينة فاس تستنجد و تُوجه شكاية مباشرة لعبد اللطيف الحموشي..بغينا بحال "كرواتيا" حيث كثرات الجريمة بزاف

صادم من قلب مستعجلات ابن رشد بالدارالبيضاء..إيطالية لاحوها فالسبيطار حيث مكاينش الطبيب وراجلها المغربي يناشد المسؤولين (فيديو) | خارج البلاطو

صادم من قلب مستعجلات ابن رشد بالدارالبيضاء..إيطالية لاحوها فالسبيطار حيث مكاينش الطبيب وراجلها المغربي يناشد المسؤولين (فيديو)

لموت ديال الضحك مع أجوبة لمغاربة حول عيد الأضحى وكيفاش كايقلبو الحولي (Be Happy) | Be Happy

لموت ديال الضحك مع أجوبة لمغاربة حول عيد الأضحى وكيفاش كايقلبو الحولي (Be Happy)

من قلب سيدي إيفني..عادل الميلودي يُفجرها و يرد على الشاب بلال/ نجاة اعتابوا/و كلام خطير وجههُ لموس ماهير | خارج البلاطو

من قلب سيدي إيفني..عادل الميلودي يُفجرها و يرد على الشاب بلال/ نجاة اعتابوا/و كلام خطير وجههُ لموس ماهير

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالفيديو.. هذا هو مصير شاب كان ينوي تفجير بنك بحافلة مملوءة بالمتفجرات | دولي
منذ 15 دقيقة

خطير وبالفيديو.. هذا هو مصير شاب كان ينوي تفجير بنك بحافلة مملوءة بالمتفجرات

معاهد وزارة الصحة تشرع في تدريس اللغة الأمازيغية | مجتمع

معاهد وزارة الصحة تشرع في تدريس اللغة الأمازيغية

بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة | حوادث و حقوق

بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة

خلافا للمتداول.. إحالة عبد الحفيظ حداد على العناية المركزة بالحسيمة بسبب مرض مزمن بالجهاز التنفسي يعاني منه منذ سنوات | بوليتيك

خلافا للمتداول.. إحالة ''عبد الحفيظ حداد'' على العناية المركزة بالحسيمة بسبب مرض مزمن بالجهاز

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.