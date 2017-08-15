بالصور.. جريمة بشعة تهز سيدي مومن:الضحية مهاجر مغربي شرملوه بالأسلحة البيضاء+تفاصيل مروعة ﻿

شهد حي سيدي مومن ليلة أمس الاثنين، جريمة بشعة أبطالها 4 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، أقدموا على ''شرملة'' مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا، عقب خلاف نشب بينهم وبين أحد المعتدين.

"شوف تيفي"

شهد حي سيدي مومن ليلة أمس الاثنين، جريمة بشعة أبطالها 4 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، أقدموا على "شرملة" مهاجر مغربي مقيم بإيطاليا، عقب خلاف نشب بينهم وبين أحد المعتدين.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الضحية، طالب أحد المعتدين بإزالة شاحنته "الرموك" من أمام محله الخاص بتنظيف السيارات، لتتطور الأمور بينهما إلى نقاش حاد، ليقوم المعتدي باستدعاء شقيقيه وصديقهما، الذين قاموا بمهاجمة الضحية ووجهوا له مجموعة من الطعنات الخطيرة بواسطة السلاح الأبيض، كانت إحداها خطيرة على مستوى الكلية.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية تم نقله إلى مستشفى المنصور ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد التي يرقد بها ما بين الحياة والموت، بينما تم اعتقال أحد المعتدين وحجز سلاح أبيض تم استخدامه في الجريمة، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة وأيضا لاعتقال باقي المعتدين.





