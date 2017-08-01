خلافا للمتداول.. إحالة ''عبد الحفيظ حداد'' على العناية المركزة بالحسيمة بسبب مرض مزمن بالجهاز التنفسي يعاني منه منذ سنوات ﻿

أكد مصدر طبي من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، أن الشخص المسمى ''عبد الحفيظ حداد'' يرقد حاليا بالمؤسسة الاستشفائية بعد أزمة صحية حادة، يعاني منها منذ سنوات تتعلق بضيق التنفس.



المجتمع

شوف تيفي





أكد مصدر طبي من المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، أن الشخص المسمى ''عبد الحفيظ حداد'' يرقد حاليا بالمؤسسة الاستشفائية بعد أزمة صحية حادة، يعاني منها منذ سنوات تتعلق بضيق التنفس.



وأضاف ذات المصادر، أن الضحية حل بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، منذ حوالي أربعة أيام تقريبا رفقة زوجته، بعد إصابته بأزمة حادة في الجهاز التنفسي، حيث تمت إحالته على مصلحة المستعجلات وإستفاذته من التدخلات الطبية الآنية كما تتطلبها مثل هاته الحالات، ومع استمرار مضاعفات مرضه المزمن تم الإحتفاظ به تحت العناية المركزة إلى حين استعادة عافيته نظرا لكونه يعاني من مرضه الحاد منذ سنوات .



وأوضح ذات المصدر، أن المعني بالأمر معروف لدى الأطباء المتخصصين في الجهاز التنفسي، حيث خضع مرارا لفحوصات طبية ومنذ سنوات طويلة وليست نتيجة إستنشاقه لأي غاز سام حديثا كما هو متداول على نطاق واسع.



من جهة ثانية، أكدت نفس المصادر من مدينة الحسيمة أن المريض الذي يرقد بالمستشفى محمد الخامس بالحسيمة لا علاقة له بالإحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف منذ شهور ولا تربطه بها أية علاقة .



وقال ذات المصدر، بأن صفحات فايسبوكية، أضحت متخصصة في بث الإشاعات حيث أصبحت متخصصة في ربط كل الأعراض الصحية لأبناء الحسيمة بالحراك لأغراض سياسوية مقيتة عوض البحث عن حلول تنهي مآسي المئات من المرضى المعوزين بالمنطقة وهو الهدف الذي يحاول جميع المتدخلين الشرفاء بلوغه.





