هشام ملولي يهاجم المثليين والشواذ ويطالب بحمايتهم من الاغتصاب..وها شنو قال على الرجولة ﻿

نشر الشرطي هشام ملولي صورة لشاب بالشارع، عبر من خلالها عن غضبه الشديد بسبب عدم احتفاظ بعض الشباب بصفات الرجل، داعيا الفتيات إلى الالتزام بمراقبة إخوتهم الذين لا تتوفر فيهم ''الرجولة'' حتى لا يتعرضوا

"شوف تيفي"

نشر الشرطي هشام ملولي صورة لشاب بالشارع، عبر من خلالها عن غضبه الشديد بسبب عدم احتفاظ بعض الشباب بصفات الرجل، داعيا الفتيات إلى الالتزام بمراقبة إخوتهم الذين لا تتوفر فيهم "الرجولة" حتى لا يتعرضوا للاغتصاب.

وكتب ملولي في تدوينته المثيرة " دبا البنات اللي تيخليو خوتهم الدراري يخرجو هكا بنات عائلة ... البنات بقاو تردو البال لخوتكم الدراري باش ميغتصبوهمش ليكم ويجيبولكوم العار لدار ... الرجولة تحتضر".

وتفاعل النشطاء بكثافة مع تدوينة ملولي، موضحين أن هذا الأخير هاجم من خلالها المثليين والشواذ جنسيا، مؤكدين أن بعض الشوارع وخاصة بالمدن الكبرى، عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا لشواذ يرتدون ملابس نسائية من أجل اصطياد زبناء لممارسة الجنس معهم.