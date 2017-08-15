حجاج مغاربة محبوسين في مطار وجدة وناعسين في الأرض وها علاش ؟؟ ﻿

علق مجموعة من الحجاج المغاربة أمس الاثنين في مطار وجدة أنكاد، بعد أن كان من المفروض أن تقلهم الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية المتوجهة بهم نحو الديار المقدسة من أجل أداء مناسك الحج على

شوف تيفي

علق مجموعة من الحجاج المغاربة أمس الاثنين في مطار وجدة أنكاد، بعد أن كان من المفروض أن تقلهم الطائرة التابعة للخطوط الملكية المغربية المتوجهة بهم نحو الديار المقدسة من أجل أداء مناسك الحج على الساعة السابعة مساء إلا أنها لم تحضر في موعدها.

وكشف أحد أقرباء الحجاج "لشوف تيفي" في اتصال هاتفي معه عن معاناتهم قائلا:" ناس كبار في السن محنين في غياب أي رد من طرف مسؤولي المطار حتى واحد ماتسوق ليهم".

وأضاف "الحجاج جاو قبل 5 ساعات من موعد الإقلاع وبقاو كتسناو في طيارة حتى لغد ليه ".



وظل الحجاج الذين ينحدرون من إقليم جرادة، ينتظرون إلى غاية الساعة الثانية من صباح أمس الاثنين، حيث تم نقلهم إلى فندق بمدينة وجدة عبر سيارات الأجرة بعد أن تم تزويدهم بوجبة العشاء داخل المطار.



فيما لم تقلع الطائرة المخصصة لهم إلا عند الساعة الثانية عشر بعد الظهر من يومه الثلاثاء بمطار وجدة أنكاد نحو مدينة جدة بتأخير يقدر بحوالي 17 ساعة.