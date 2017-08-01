خطير ... بيع زيوت مغشوشة للمواطنين في الدار البيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' على أن تجار كلا من قسارية الشاوية والحطارين يعرضون سلعا مغشوشة للبيع ويتعلق الأمر بزيوت يقدمونها على أنها جديدة لكنها مغشوشة ومخلوطة بـ''فانيدة'' تمكنها من اكتساب اللون الأخضر بشكل

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" على أن تجار كلا من قسارية الشاوية والحطارين يعرضون سلعا مغشوشة للبيع ويتعلق الأمر بزيوت يقدمونها على أنها جديدة لكنها مغشوشة ومخلوطة بـ"فانيدة" تمكنها من اكتساب اللون الأخضر بشكل مؤقت من أجل خداع المواطنين لشراء الزيوت، التي ولى موسم جني زيتوتها وعصرها.

ويعمد مروجو هذه الزيوت المغشوشة إلى مزج شحوم وزيوت المائدة بأقراص يتم استيرادها من اسبانيا، شبيهة بمسكنات الرأس، تعطي للزيوت لونا أخضر فاقعا مع مذاق شبيه بذلك الموجود في زيت الزيتون الحديثة العصر.



وتباع هذه الزيوت في منطقة كراج علال بالدار البيضاء بسعر مائة درهم لـ«بوديزة» من فئة 5 لترات، أي بسعر عشرين درهم للتر الواحد .في حين أن سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون الحقيقي والغير المغشوش لا يقل عن 50 درهما.

يذكر أن مصالح المراقبة وزجر الغش بمجرد انتهاء شهر الصيام تنتهي حملاتهم لتعود الأحوال على ماهي عليه ويعود تجار الغش لممارسة عملهم بشكل اعتيادي غير مكثرتين بما يمكن أن تشكل سلعهم المغشوشة من تهديد لصحة المواطنين.