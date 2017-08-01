 هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء | مجتمع

هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء

عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء

بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية | مجتمع

بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية

بالفيديو..خسرات الطيارة و الحجاج المغاربة فوجدة باتو فالمطار‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..خسرات الطيارة و الحجاج المغاربة فوجدة باتو فالمطار‎

بالصورة.. الملك محمد السادس يقوم بجولة بالمضيق | مجتمع

بالصورة.. الملك محمد السادس يقوم بجولة بالمضيق

صحافي مشهور ومعروف كان غادي يدخل لقصر ملك السعودية في طنجة وها شنو طرا ليه مع سائق سعودي | دولي

صحافي مشهور ومعروف كان غادي يدخل لقصر ملك السعودية في طنجة وها شنو طرا ليه مع سائق سعودي

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف بتاوريرت..وهذا عدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. كسيدة خايبة بزاف بتاوريرت..وهذا عدد القتلى والمصابين

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة | بوليتيك

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت | حوادث و حقوق

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 21:14 هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء | مجتمع
هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء
أسفرت الحملة الأمنية التي عرفها سوق الجملة للسمك بالبيضاء، يومه الثلاثاء، عن اعتقال مجموعة من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وذلك عقب تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية.

"شوف تيفي"

 

أسفرت الحملة الأمنية التي عرفها سوق الجملة للسمك بالبيضاء، يومه الثلاثاء، عن اعتقال مجموعة من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وذلك عقب تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم اعتقال شخص مبحوث عنه من طرف مصالح الدرك الملكي بآسفي بسبب إصداره شيكات بدون رصيد تصل قيمتها لأربعة ملايين سنتيم.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، أوقفت كذلك عصابة مكونة من شابين وفتاة، أسفر تفتيشهما عن العثور على مديتين "جنوية"، يتم استخدامها من أجل سرقة الزبناء القادمين للسوق وذلك بالاستعانة بدراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور".

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المصالح الأمنية سوق الجملة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية | مجتمع

بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية

بالصورة.. الملك محمد السادس يقوم بجولة بالمضيق | مجتمع

بالصورة.. الملك محمد السادس يقوم بجولة بالمضيق

هام للموظفين بالمغرب بخصوص عطلة عيد الأضحى | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب بخصوص عطلة عيد الأضحى

بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار | مجتمع

بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

صادم من قلب مستعجلات ابن رشد بالدارالبيضاء..إيطالية لاحوها فالسبيطار حيث مكاينش الطبيب وراجلها المغربي يناشد المسؤولين (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 58 دقيقة

صادم من قلب مستعجلات ابن رشد بالدارالبيضاء..إيطالية لاحوها فالسبيطار حيث مكاينش الطبيب وراجلها المغربي يناشد المسؤولين (فيديو)

لموت ديال الضحك مع أجوبة لمغاربة حول عيد الأضحى وكيفاش كايقلبو الحولي (Be Happy) | Be Happy

لموت ديال الضحك مع أجوبة لمغاربة حول عيد الأضحى وكيفاش كايقلبو الحولي (Be Happy)

من قلب سيدي إيفني..عادل الميلودي يُفجرها و يرد على الشاب بلال/ نجاة اعتابوا/و كلام خطير وجههُ لموس ماهير | خارج البلاطو

من قلب سيدي إيفني..عادل الميلودي يُفجرها و يرد على الشاب بلال/ نجاة اعتابوا/و كلام خطير وجههُ لموس ماهير

الراحل عبد الكريم غلاب هرم من أهرام الحركة الوطنية ومدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان (شهادات) | خارج البلاطو

الراحل عبد الكريم غلاب هرم من أهرام الحركة الوطنية ومدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان (شهادات)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء | مجتمع
منذ 4 دقائق

هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء

عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق

عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء

بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية | مجتمع

بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية

بالفيديو..خسرات الطيارة و الحجاج المغاربة فوجدة باتو فالمطار‎ | حوادث و حقوق

بالفيديو..خسرات الطيارة و الحجاج المغاربة فوجدة باتو فالمطار‎

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.