هذه هي حصيلة الحملة الأمنية بسوق الجملة للسمك بالبيضاء ﻿

أسفرت الحملة الأمنية التي عرفها سوق الجملة للسمك بالبيضاء، يومه الثلاثاء، عن اعتقال مجموعة من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وذلك عقب تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية.

"شوف تيفي"

أسفرت الحملة الأمنية التي عرفها سوق الجملة للسمك بالبيضاء، يومه الثلاثاء، عن اعتقال مجموعة من المبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وذلك عقب تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فقد تم اعتقال شخص مبحوث عنه من طرف مصالح الدرك الملكي بآسفي بسبب إصداره شيكات بدون رصيد تصل قيمتها لأربعة ملايين سنتيم.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، أوقفت كذلك عصابة مكونة من شابين وفتاة، أسفر تفتيشهما عن العثور على مديتين "جنوية"، يتم استخدامها من أجل سرقة الزبناء القادمين للسوق وذلك بالاستعانة بدراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور".