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عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 21:01 عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
عسكري يتحايل على مركز تجاري ويقدم قسائم شرائية تتعدى 3 ملايين سنتيم بالدارالبيضاء
اعتقلت السلطات الأمنية بالدار البيضاء عشية أمس الاثنين، عسكري بعد تقديمه لمجموعة من قسائم الشراء المزورة محاولا الشراء بها من المركز التجاري ''أتقداو'' المتواجد بعين سبع، وليست هذه المرة الأولى

شوف تيفي

اعتقلت السلطات الأمنية بالدار البيضاء عشية أمس الاثنين، عسكري بعد تقديمه لمجموعة من قسائم الشراء المزورة محاولا الشراء بها من المركز التجاري "أتقداو" المتواجد بعين سبع، وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها التحايل على المركز التجاري فقد سبق ونجح في تقديم قسائم شراء تتعدى قيمتها 3 ملايين سنتيم في طنجة.

وبعد اكتشاف إدارة المركز التجاري بعملية التحايل عممت الخبر على جميع فروعها في المملكة من أجل الحد من تكرار فعلته، لكنه وقع في المصيدة بعد محاولته الجديدة في "أتقداو" عين سبع، ليتم إيقافه من طرف حراس الأمن بالمركز التجاري وتسليمه للشرطة التي وضعته تحت الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه لمعرفة مصدر هذه القسائم المزورة.

يذكر أن "أتقداو" فرع من مجموعة "لابيل في"، حيث تستند استراتيجيتها على التقليل من التكاليف لتقديم أرخص الأسعار في السوق و يتوفر على 10 متاجر في مناطق متعددة بالمغرب.

 

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تحايل سرقة تزوير عسكري شوف تيفي

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