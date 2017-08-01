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بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 20:51 بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية | مجتمع
بالفيديو.. تزامنا مع موسم الحج.. حريق مهول وجد خطير بالسعودية
اندلع حريق مهول ليلة يومه الثلاثاء، في المنطقة التاريخية وسط مدينة جدة السعودية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية سعودية قبل قليل.


"شوف تيفي"

اندلع حريق مهول ليلة يومه الثلاثاء، في المنطقة التاريخية وسط مدينة جدة السعودية، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية سعودية قبل قليل.

وحسب موقع صحيفة موقع "عكاظ" فقد كشف رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس، سامي نوار، أن الحريق اندلع في ثلاثة مبانٍ بمنطقة جدة التاريخية، هي "بيت القمصاني وبيت العشماوي وبيت عبدالعال"، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من انهيار بيت القمصاني رغم أن الدفاع المدني أتمَّ 80 في المائة من إخماد الحريق، وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وأضاف الموقع السعودي أن المنازل التي تعرضت للحريق كان بها سكان، لكنهم غادروها عقب اندلاع الحريق، الذي لم يتم بعد الكشف عن أسبابه.


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