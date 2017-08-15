صحافي مشهور ومعروف كان غادي يدخل لقصر ملك السعودية في طنجة وها شنو طرا ليه مع سائق سعودي ﻿

كادت الصُدفة أن تضع الكاتب عبد الباري عطوان وَجهًا لوجه مع العاهل السعودي في قَصره عندما حل ضيفًا على مهرجان الثقافة الأمازيغيّة السنوي (تويزا) في مدينة طنجة للحديث عن هُموم المُثقّف العربي في ندوة

"شوف تيفي"



كادت الصُدفة أن تضع الكاتب عبد الباري عطوان وَجهًا لوجه مع العاهل السعودي في قَصره عندما حل ضيفًا على مهرجان الثقافة الأمازيغيّة السنوي (تويزا) في مدينة طنجة للحديث عن هُموم المُثقّف العربي في ندوة مَفتوحة وكتب في زاوية كلمة رئيس التحرير لجريدة رأي اليوم الالكترونية التي يترأسها كناشر ماحدث له بأسلوب لا يخلو من السخرية،حيث قال:

"لم أذهب إلى طنجة للكتابة عن العاهل السعودي وطائرته وزوّاره، وإنّما لكي أكون ضيفًا على مهرجان الثقافة الأمازيغيّة السنوي (تويزا)، وللحديث في ندوة افتتاحيّة مَفتوحة عن هُموم المُثقّف العربي، ولكن صُدفة غريبة كادت أن تضعني وَجهًا لوجه مع العاهل السعودي، أو رِجاله، أو في قَصره، عندما رحّب بي أحد ضُبّاط أمن المطار لمَعرفته بهويّتي، واعتقادًا منه أنني أحد زوّاره أو ضُيوفه، وقادني إلى سيارة فَخمة وَجدت نفسي في جَوفها وَسط ترحيب سائقها الذي انطلق بسُرعةٍ إلى وِجهةً لا أعرفها، وعندما سألت إلى أين؟ قال إلى القصر، "فلَعب الفأر في عبّي"، واستفسرت أي قصر، فقال لي إنتظر قليلاً لكي يسأل أُولي الأمر، وأعطاني شخصًا يتحدّث بلهجةٍ سعوديّةٍ أعرفها جيّدًا، وعندما سَمِع أنني الضيف ارتبك، وقال دَعني أتحقق من الأمر وواصلوا المسير، وهُنا أدركت أنني أمام أمرين، إمّا أنني تعرّضت لعمليّة اختطاف، أو أن في الأمر خطأ غير مقصود، ورجّحت الثانية لأنني طلبت من السائق أن يعود بي إلى المطار لأبحث عن سيّارةٍ أُخرى مُتواضعة تنتظرني، أرسلها الدّاعون، وهذا ما كان."





