خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سعد الدين العثماني وافق على قائمة المشاريع التي باشرتها الحكومة منذ تعيينها بشكل رسمي يوم 5 أبريل الماضي من طرف الملك محمد السادس.



بوليتيك

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن سعد الدين العثماني وافق على قائمة المشاريع التي باشرتها الحكومة منذ تعيينها بشكل رسمي يوم 5 أبريل الماضي من طرف الملك محمد السادس.

ووفق مصادر مطلعة، فوثيقة حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة باتت جاهزة بشكل كلي تقريبا، حيث سيتم تقديمها بشكل رسمي، بعد الموافقة عليها من طرف المجلس الحكومي وكذا زعماء الأغلبية في إطار ما يسمى "بهيئة الأغلبية"، في أجل أقصاه شهر شتنبر المقبل.



وأوضح ذات المصدر، أن السبب الرئيسي وراء تأخير وتأجيل الإعلان عن حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة هو تعثر مشاريع وأوراش برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث تتخوف الأغلبية من ردود الأفعال حول حصيلتها الخاصة بالبرنامج، في ظل إستمرار الإحتجاجات بمنطقة الريف.







