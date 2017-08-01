 خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة | بوليتيك

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت | حوادث و حقوق

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس

صدفة الأقدار... قبرا كريم غلاب و محمد بوستة متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط | بوليتيك

صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى رئيس سيراليون إثر الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة من مدينة فريتاون | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى رئيس سيراليون إثر الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة من

بالصور.. شاحنة تصطدم بمحطة للأداء بالطريق السيارطنجة | حوادث و حقوق

بالصور.. شاحنة تصطدم بمحطة للأداء بالطريق السيارطنجة

بالصور.. لاعب كرة قدم شهير يعتنق الإسلام للزواج بأميرة ويختار اسم محمد | منوعات

بالصور.. لاعب كرة قدم شهير يعتنق الإسلام للزواج بأميرة ويختار اسم ''محمد''

هام للموظفين بالمغرب بخصوص عطلة عيد الأضحى | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب بخصوص عطلة عيد الأضحى

أخنوش وحصاد في زيارة ميدانية لتفقد المشاريع التنموية بورزازات | بوليتيك

''أخنوش'' و''حصاد'' في زيارة ميدانية لتفقد المشاريع التنموية بورزازات

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 18:56 خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة | بوليتيك
خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة
علمت ''شوف تيفي'' أن سعد الدين العثماني وافق على قائمة المشاريع التي باشرتها الحكومة منذ تعيينها بشكل رسمي يوم 5 أبريل الماضي من طرف الملك محمد السادس.


بوليتيك
شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" أن سعد الدين العثماني وافق على قائمة المشاريع التي باشرتها الحكومة منذ تعيينها بشكل رسمي يوم 5 أبريل الماضي من طرف الملك محمد السادس.

ووفق مصادر مطلعة، فوثيقة حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة باتت جاهزة بشكل كلي تقريبا، حيث سيتم تقديمها بشكل رسمي، بعد الموافقة عليها من طرف المجلس الحكومي وكذا زعماء الأغلبية في إطار ما يسمى "بهيئة الأغلبية"، في أجل أقصاه شهر شتنبر المقبل.


وأوضح ذات المصدر، أن السبب الرئيسي وراء تأخير وتأجيل الإعلان عن حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة هو تعثر مشاريع وأوراش برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، حيث تتخوف الأغلبية من ردود الأفعال حول حصيلتها الخاصة بالبرنامج، في ظل إستمرار الإحتجاجات بمنطقة الريف.




إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المشاريع الحكومة المشاريع شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صدفة الأقدار... قبرا كريم غلاب و محمد بوستة متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط | بوليتيك

صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى رئيس سيراليون إثر الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة من مدينة فريتاون | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى رئيس سيراليون إثر الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة من مدينة فريتاون

أخنوش وحصاد في زيارة ميدانية لتفقد المشاريع التنموية بورزازات | بوليتيك

''أخنوش'' و''حصاد'' في زيارة ميدانية لتفقد المشاريع التنموية بورزازات

بن كيران: الراحل عبد الكريم غلاب مارس السياسة والكتابة والنضال طيلة 90 سنة وهو نموذج للشباب المغربي | بوليتيك

بن كيران: الراحل ''عبد الكريم غلاب'' مارس السياسة والكتابة والنضال طيلة 90 سنة وهو نموذج للشباب المغربي

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح لسائق الحافلة لي ولدات فيها سيدة من مراكش.. ولدات فالطوبيس بنية وهاكيفاش عَاوناها | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

أول تصريح لسائق الحافلة لي ولدات فيها سيدة من مراكش.. ولدات فالطوبيس ''بنية'' وهاكيفاش عَاوناها

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة والمروعة لجريمة القتل البشعة بفاس‎‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة والمروعة لجريمة القتل البشعة بفاس‎‎

بعد اتهامها بسرقة أغنية الفنانة تيحيحيت.. عائشة التشينويت في رد صادم و صريح و بالدليل | خارج البلاطو

بعد اتهامها بسرقة أغنية الفنانة تيحيحيت.. عائشة التشينويت في رد صادم و صريح و بالدليل

جنازة المناضل عبد الكريم غلاب تجمع المتخاصمين سياسيا وهذه تفاصيلها المؤثرة | خارج البلاطو

جنازة المناضل عبد الكريم غلاب تجمع المتخاصمين سياسيا وهذه تفاصيلها المؤثرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت | حوادث و حقوق

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس

صدفة الأقدار... قبرا كريم غلاب و محمد بوستة متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط | بوليتيك

صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.