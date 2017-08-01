خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن منطقة أكلو السياحية وبالتحديد شاطئ ''سيدي موسى'' الموجود على مستوى الجماعة الترابية ''إثنين أكلو'' التابعة لإقليم تيزنيت، عرفت حالة استنفار أمني عقب عثور مواطنين على عضو

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن منطقة أكلو السياحية وبالتحديد شاطئ "سيدي موسى" الموجود على مستوى الجماعة الترابية "إثنين أكلو" التابعة لإقليم تيزنيت، عرفت حالة استنفار أمني عقب عثور مواطنين على عضو بشري.

وأكد المصدر ذاته أن المواطنين وفور عثورهم على "يد بشرية"، سارعوا إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي حلت بعين المكان على وجه السرعة مرفوقة بالسلطات المحلية، حيث تمت معاينة "اليد"، قبل نقلها إلى مستشفى الحسن الثاني بمدينة أكادير.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة، فتحت تحقيقا للكشف عن المعطيات الخاصة بهذه اليد التي قد تكون لشخص لفظ أنفاسه غرقا بالشاطئ المذكور.