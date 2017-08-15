 بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة | بوليتيك

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت | حوادث و حقوق

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس

صدفة الأقدار... قبرا كريم غلاب و محمد بوستة متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط | بوليتيك

صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى رئيس سيراليون إثر الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة من مدينة فريتاون | بوليتيك

برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى رئيس سيراليون إثر الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة من

بالصور.. شاحنة تصطدم بمحطة للأداء بالطريق السيارطنجة | حوادث و حقوق

بالصور.. شاحنة تصطدم بمحطة للأداء بالطريق السيارطنجة

بالصور.. لاعب كرة قدم شهير يعتنق الإسلام للزواج بأميرة ويختار اسم محمد | منوعات

بالصور.. لاعب كرة قدم شهير يعتنق الإسلام للزواج بأميرة ويختار اسم ''محمد''

هام للموظفين بالمغرب بخصوص عطلة عيد الأضحى | مجتمع

هام للموظفين بالمغرب بخصوص عطلة عيد الأضحى

أخنوش وحصاد في زيارة ميدانية لتفقد المشاريع التنموية بورزازات | بوليتيك

''أخنوش'' و''حصاد'' في زيارة ميدانية لتفقد المشاريع التنموية بورزازات

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 18:29 بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس | حوادث و حقوق
بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، صورة للشخص الذي سقط ضحية الجريمة البشعة التي هزت حي سيدي بوجيدة بمدينة فاس، ليلة أمس الاثنين.

 "شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، صورة للشخص الذي سقط ضحية الجريمة البشعة التي هزت حي سيدي بوجيدة بمدينة فاس، ليلة أمس الاثنين.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت أن الأمر يتعلق بالمسمى قيد حياته "عبد الجبار.ب" الملقب ب "عبيطر"، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب فقدانه لكمية كبيرة من الدماء عقب تعرضه لطعنة مميتة على مستوى الرأس، وجهها له الملقب بقطيطة بسبب نشوب معركة بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف "قطيطة" عقب إصابته برصاصة على مستوى الكتف، اضطر رجل شرطة إلى إطلاقها في اتجاهه بسبب مقاومته العنيفة وتهديده لحياة رجال الشرطة خلال محاصرته.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الضحية عبيطر طعنة مميتة قطيطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت | حوادث و حقوق

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت

بالصور.. شاحنة تصطدم بمحطة للأداء بالطريق السيارطنجة | حوادث و حقوق

بالصور.. شاحنة تصطدم بمحطة للأداء بالطريق السيارطنجة

ساكنة مدينة فاس تنتفض إحتجاجا على تنامي الجريمة خلال الأيام الأخيرة | حوادث و حقوق

ساكنة مدينة فاس تنتفض إحتجاجا على تنامي الجريمة خلال الأيام الأخيرة

عاجل وبالصور.. سائق طاكسي سلخ بوليسي بالمحمدية..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. سائق طاكسي سلخ بوليسي بالمحمدية..وها شنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح لسائق الحافلة لي ولدات فيها سيدة من مراكش.. ولدات فالطوبيس بنية وهاكيفاش عَاوناها | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

أول تصريح لسائق الحافلة لي ولدات فيها سيدة من مراكش.. ولدات فالطوبيس ''بنية'' وهاكيفاش عَاوناها

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة والمروعة لجريمة القتل البشعة بفاس‎‎ | خبر اليوم

خبر اليوم: التفاصيل الكاملة والمروعة لجريمة القتل البشعة بفاس‎‎

بعد اتهامها بسرقة أغنية الفنانة تيحيحيت.. عائشة التشينويت في رد صادم و صريح و بالدليل | خارج البلاطو

بعد اتهامها بسرقة أغنية الفنانة تيحيحيت.. عائشة التشينويت في رد صادم و صريح و بالدليل

جنازة المناضل عبد الكريم غلاب تجمع المتخاصمين سياسيا وهذه تفاصيلها المؤثرة | خارج البلاطو

جنازة المناضل عبد الكريم غلاب تجمع المتخاصمين سياسيا وهذه تفاصيلها المؤثرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة | بوليتيك
منذ 3 دقائق

خاص... تعثر مشاريع الحسيمة يؤجل إعلان العثماني حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت | حوادث و حقوق

خطير.. العثور على عضو بشري بشاطئ منطقة سياحية معروفة بتزنيت

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس | حوادث و حقوق

بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس

صدفة الأقدار... قبرا كريم غلاب و محمد بوستة متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط | بوليتيك

صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.