بالصورة.. هذا هو ضحية جريمة حي سيدي بوجيدة البشعة بفاس ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، صورة للشخص الذي سقط ضحية الجريمة البشعة التي هزت حي سيدي بوجيدة بمدينة فاس، ليلة أمس الاثنين.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الثلاثاء، صورة للشخص الذي سقط ضحية الجريمة البشعة التي هزت حي سيدي بوجيدة بمدينة فاس، ليلة أمس الاثنين.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت أن الأمر يتعلق بالمسمى قيد حياته "عبد الجبار.ب" الملقب ب "عبيطر"، والذي لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب فقدانه لكمية كبيرة من الدماء عقب تعرضه لطعنة مميتة على مستوى الرأس، وجهها له الملقب بقطيطة بسبب نشوب معركة بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف "قطيطة" عقب إصابته برصاصة على مستوى الكتف، اضطر رجل شرطة إلى إطلاقها في اتجاهه بسبب مقاومته العنيفة وتهديده لحياة رجال الشرطة خلال محاصرته.