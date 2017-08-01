 صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط ﻿
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صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 18:19 صدفة الأقدار... قبرا كريم غلاب و محمد بوستة متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط | بوليتيك
صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط
شاءت الأقدار أن يكون قبري حكيمي حزب الإستقلال ، المرحومين ''امحمد بوستة'' و''عبد الكريم غلاب'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط، بعد أن قضايا سنين عمرهما يشتغلان معا داخل حزب علال الفاسي.

بوليتيك
شوف تيفي




شاءت الأقدار أن يكون قبري حكيمي حزب الإستقلال ، المرحومين ''امحمد بوستة'' و''عبد الكريم غلاب'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط، بعد أن قضايا سنين عمرهما يشتغلان معا داخل حزب علال الفاسي.

وحسب مقربين من الزعيمين التاريخيين للحزب، لم تستطع الموت أن تفرق بين الشخصيتين السياستين الذين عاشا سنوات طويلة من عمرهما معا داخل تنظيمات حزب الإستقلال منذ طفولتهما إلى غاية وفاتهما، حيث جاءت الصدف والأقدار مجسدة للواقع الذي عاشوه، حيث ناضلا معا وماتا في سنة واحدة وجاء مرقدهما الأبدي متجاورا.

ووفق ذات المصادر، فلم يعرف على الشخصيتين أن إختلفا بشكل وصل للقطيعة حول القضايا السياسية التي عاشها المغرب سنوات فقط بعد حصوله على الإستقلال، بل كانا على وفاق دائم، خدمة لمصلحة الحزب والوطن، وقد تأكد ذلك للسياسيين الذين عاصروا مواقفهما داخل لجنة رئاسة حزب الإستقلال، باعتبارهما عضوين بها.


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صدفة الأقدار... قبرا '' كريم غلاب'' و'' محمد بوستة'' متجاورين بمقبرة الشهداء بالرباط

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