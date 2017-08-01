برقية تعزية ومواساة من الملك محمد السادس إلى رئيس سيراليون إثر الفيضانات التي اجتاحت مناطق عدة من مدينة فريتاون ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى إيرنيست باي كوروما، رئيس جمهورية سيراليون، وذلك إثر الفيضانات المهولة التي اجتاحت مناطق عدة من مدينة فريتاون مخلفة عددا كبيرا من الضحايا والمنكوبين

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى إيرنيست باي كوروما، رئيس جمهورية سيراليون، وذلك إثر الفيضانات المهولة التي اجتاحت مناطق عدة من مدينة فريتاون مخلفة عددا كبيرا من الضحايا والمنكوبين وخسائر مادية جسيمة.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، للرئيس إيرنيست باي كوروما، ومن خلاله للأسر المكلومة ولشعب سيراليون الشقيق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، سائلا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى، وأن يلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وتضرع الملك إلى الله عز وجل أن يمد الرئيس إيرنيست باي كوروما بعونه في إغاثة المنكوبين، وأن يجنب بلده وشعبه الشقيق كل مكروه.





