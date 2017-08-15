بالصور.. لاعب كرة قدم شهير يعتنق الإسلام للزواج بأميرة ويختار اسم ''محمد'' ﻿

عقد لاعب كرة هولندي مشهور، أخيرا، قرانه بأميرة ماليزية في ولاية جوهر جنوب ماليزيا، بعد قصة حب قوية جمعت بينهما، وقد أعلن اللاعب الهولندي إسلامه من أجل الزواج بالأميرة المسلمة.

''شوف تيفي''

عقد لاعب كرة هولندي مشهور، أخيرا، قرانه بأميرة ماليزية في ولاية جوهر جنوب ماليزيا، بعد قصة حب قوية جمعت بينهما، وقد أعلن اللاعب الهولندي إسلامه من أجل الزواج بالأميرة المسلمة.

ونشر موقع صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية مجموعة من الصور لمراسم زفاف ابنة أحد أهم سلاطين ماليزيا، الأميرة ''تونكو تون أمينة سلطان إبراهيم''، على لاعب كرة القدم الهولندي السابق دنيس والذي اختار اسم محمد عبد الله.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن الزوجين تعرفا على بعضهما في مقهى عندما كان اللاعب الهولندي دنيس يعمل كمدير تسويق لفريق كرة قدم في سنغافورة، مشيرة إلى أن اللاعب وبعد دخوله الإسلام، حافظ على اسمه المسيحي فيرباس لكنه أضاف له محمد عبد الله.





