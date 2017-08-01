هام للموظفين بالمغرب بخصوص عطلة عيد الأضحى ﻿

من المنتظر أن تقوم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلال الأيام المقبلة بالكشف عن أيام العطلة الخاصة بعيد الأضحى، والذي تشير التوقعات الفلكية بخصوص موعده بأنه من المحتمل أن يحل إما في الأول

"شوف تيفي"

من المنتظر أن تقوم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية خلال الأيام المقبلة بالكشف عن أيام العطلة الخاصة بعيد الأضحى، والذي تشير التوقعات الفلكية بخصوص موعده بأنه من المحتمل أن يحل إما في الأول أو الثاني من شهر شتنبر المقبل.

عيد الأضحى خلال السنة الجارية، من المحتمل أن يحل يوم السبت 2 شتنبر وبالتالي فإن الموظفين سيحرمون من العطلة الخاصة بالعيد لتزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع، إلا أن توقع حلوله بالجمعة 1 شتنبر يعني استفادة الموظفين من هذا اليوم كعطلة إلى جانب عطلة نهاية الأسبوع.

وعلاقة بالموضوع فإن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أشارت سابقا عبر موقعها الالكتروني أن لائحة أيام العطل بالإدارات العمومية كما حددها المرسوم رقم 2-77-169 ل 9 ربيع الأول 1397 الموافق 28 فبراير 1977، تمنح يومين فقط للموظفين خلال عيد الأضحى ويتعلق الأمر بيومه الأول والثاني "10 و11 من ذي الحجة".