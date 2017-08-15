''أخنوش'' و''حصاد'' في زيارة ميدانية لتفقد المشاريع التنموية بورزازات ﻿

قام ''عزيز أخنوش'' وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بزيارة ميدانية لتتبع مدى تقدم عدد كبير من المشاريع الفلاحية التي تم إطلاقها بعدة أقاليم خلال الأيام الأخيرة، وذلك

''شوف تيفي''



قام ''عزيز أخنوش'' وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بزيارة ميدانية لتتبع مدى تقدم عدد كبير من المشاريع الفلاحية التي تم إطلاقها بعدة أقاليم خلال الأيام الأخيرة، وذلك عبر زيارات ميدانية والوقوف على مشاريع الوزارة بربوع أقاليم المملكة والتي استمرت الى يومه الثلاثاء 15 غشت 2017 .

وقد تزامنت زيارة الوزير أخنوش لإقليم ورزازت بزيارة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ''محمد حصاد'' في تفقد للمشاريع التنموية بالمنطقة من مدارس في العالم القروي .

هذا وقد سبق للوزير عزيز أخنوش والوفد المرافق له بتفقد أشغال دار الورد بمدينة قلعة مكونة، وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء أشغال بنائها من أجل فتح أبوابها أمام الفلاحين خصوصا الصغار منهم، وتمكينهم من تثمين منتوجهم والمساهمة في الرفع من جودة الورد العطري الذي تتميز به منطقة قلعة مكونة



