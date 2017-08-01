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بن كيران: الراحل ''عبد الكريم غلاب'' مارس السياسة والكتابة والنضال طيلة 90 سنة وهو نموذج للشباب المغربي

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 17:18 بن كيران: الراحل عبد الكريم غلاب مارس السياسة والكتابة والنضال طيلة 90 سنة وهو نموذج للشباب المغربي | بوليتيك
بن كيران: الراحل ''عبد الكريم غلاب'' مارس السياسة والكتابة والنضال طيلة 90 سنة وهو نموذج للشباب المغربي
صرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، يومه الثلاثاء أن المرحوم عبد الكريم غلاب بدأ العمل السياسي والنضالي منذ كان عمره لايتجاوز 14 سنة إبان فترة الإستعمار.


بوليتيك
شوف تيفي

صرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران، يومه الثلاثاء أن المرحوم عبد الكريم غلاب بدأ العمل السياسي والنضالي منذ كان عمره لايتجاوز 14 سنة إبان فترة الإستعمار.

وأضاف بن كيران في تصريح خص به ''شوف تيفي'' من مقبرة الشهداء بالرباط، أن الراحل ''عبد الكريم غلاب'' فارق الحياة وسنة يقترب من 100 سنة، فهو خصص 90 سنة من حياته للنضال السياسي والصحفي قبل أن يتقاعد ويخصص حياته للكتابة.

وقال بن كيران أنه إلتقى الراحل في مكتبه إبان إشرافه على جريدة العلم الناطقة باسم حزب الإستقلال، وأنه نموذج للشباب المغربي الطموح، معترفا بأن مطبعة حزب الإستقلال هي التي كانت '' تطبع منشورات وجريدة حزب العدالة والتنمية''.


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