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لقاء خاص بسجن عكاشة بين "الزفزافي والمعتقلين" بتدخل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 17:03 لقاء خاص بسجن عكاشة بين الزفزافي والمعتقلين بتدخل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان | بوليتيك
لقاء خاص بسجن عكاشة بين "الزفزافي والمعتقلين" بتدخل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان
كشفت المعتقلة السابقة بسجن عكاشة ''سلمى الزياني''، عن إجتماعها رفقة زعماء حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة، في القاعة المخصصة للزيارات بالسجن المذكور خلال شهر رمضان الأبرك الماضي.

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كشفت المعتقلة السابقة بسجن عكاشة "سلمى الزياني"، عن إجتماعها رفقة زعماء حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة، في القاعة المخصصة للزيارات بالسجن المذكور خلال شهر رمضان الأبرك الماضي.

وأضافت فنانة إحتجاجات الريف، التي إستفادت من العفو الملكي مؤخرا، بأنها إلتقت بزعماء الإحتجاجات وعلى رأسهم، "ناصر الزفوافي" و"محمد جلول" وديناموا الحراك "نبيل أحمجيق"، بقاعة الزيارة المخصصة لإستقبال ضيوف المعتقلين.

وأوضحت سيليا من خلال تدوينة على حائطها بالفايسبوك بالقول" لقد تم إستدعاؤنا من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أحد أيام شهر رمضان الحارة، فكان ذلك فرصة لرؤيتهم..".



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سيليا الزفزافي ناصر شوف تيفي

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