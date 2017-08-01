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مثير..بعد إصدار أغنيته الجديدة: سعد المجرد ممنوع من السهر والتجول ليلا وتفاصيل جديدة تظهر لأول مرة بخصوص السوار الإلكتروني | ثقافة و فنون

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مثير..بعد إصدار أغنيته الجديدة: سعد المجرد ممنوع من السهر والتجول ليلا وتفاصيل جديدة تظهر لأول مرة بخصوص السوار الإلكتروني

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 17:12 مثير..بعد إصدار أغنيته الجديدة: سعد المجرد ممنوع من السهر والتجول ليلا وتفاصيل جديدة تظهر لأول مرة بخصوص السوار الإلكتروني | ثقافة و فنون
مثير..بعد إصدار أغنيته الجديدة: سعد المجرد ممنوع من السهر والتجول ليلا وتفاصيل جديدة تظهر لأول مرة بخصوص السوار الإلكتروني
اعتبر باحثون في القانون في تعليقهم على فيديو كليب أغنية سعد لمجرد الأخيرة، بأنه نوع من المبادرات التي يسعى من خلالها ''المعلم'' إلى إتباث براءته في قضية لازالت في مرحلة التحقيق.

"شوف تيفي"

 

اعتبر باحثون في القانون في تعليقهم على فيديو كليب أغنية سعد لمجرد الأخيرة، بأنه نوع من المبادرات التي يسعى من خلالها "المعلم" إلى إتباث براءته في قضية لازالت في مرحلة التحقيق.

وحسب مجلة "لها" الفنية، فقد استفاد لمجرد من السوار الالكتروني المثبت على كاحله دون أن يظهر في الصور، إضافة إلى الاستعانة بجمهوره النشيط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الباحثون للمجلة المذكورة أن السوارالمجبر على ارتدائه "المعلم" يحمل شريحة "جي بي إس" تمكن السلطات الأمنية الفرنسية من تتبع حركته من أجل عدم تجاوز المنطقة المسموح له التواجد بها أو الممنوع عليه دخولها، وإلا سيرسل السوار إشعارا للجهات المعنية بوجود مخالفة للقوانين، أو محاولة لخلع السوار كذلك.
وأكدت المجلة أن مصادر قريبة من سعد المجرد، ذكرت على أنه حريص على دخول مكان اقامته على الساعة السادسة مساءا، بعد التجول في شوارع باريس وممارسة الرياضة والتقاط الصور، مشيرة إلى أن الفنان المغربي ممنوع عليه ارتياد أماكن السهر والتجول ليلا.

وأشارت المجلة إلى أن شروط الاستفادة من هذا السوار في القضاء الفرنسي، توضح بألا تتعدى العقوبة السجنية الصادرة في حق الجاني سنة واحدة، وأن لا تتعدى المدة المتبقية من العقوبة السالبة للحرية سنتين، كما يطبق هذا الإجراء تمهيدا لحرية مشروطة، بالإضافة إلى أن المشرع الفرنسي، يشترط كذلك أن يكون حامل السوار يتوفر على مسكن في بلد الإقامة، وأن يدلي بشهادة طبية تثبت قدرته على حمل السوار الالكتروني، دون أن يؤثر الأمر على صحته الجسدية، كما أن القانون الفرنسي وضع حدا أقصى لمدة تنفيذ المراقبة الالكترونية وهي سنة واحدة، لا يمكن تمديدها مع موافقة الشخص المراد إخضاعه للسوار وبحضور محاميه.

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