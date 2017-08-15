مؤلم :بالفيديو والصورة..داعية إسلامي شهير قُتل بهجوم بوركينافاسو الإرهابي بعد دخول شباب في الإسلام على يده ﻿

كشفت وسائل إعلام كويتية يومه الثلاثاء، أن من بين ضحايا المطعم تركي بالعاصمة البوركينابية واغادوغو أمس الاثنين، داعية كويتي مشهور، ويتعلق الأمر بالشيخ الدكتور وليد العلي.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام كويتية يومه الثلاثاء، أن من بين ضحايا المطعم تركي بالعاصمة البوركينابية واغادوغو أمس الاثنين، داعية كويتي مشهور، ويتعلق الأمر بالشيخ الدكتور وليد العلي.

ونشرت المصادر ذاتها مقطع فيديو للداعية الكويتي، الشيخ الدكتور وليد العلي، قبل أيام من مقتله بالهجوم المسلح، الاثنين في بوركينا فاسو، وهو يعلن إسلام شباب بمسجد عمر بن الخطاب بالعاصة البوركينابية.

وعلاقة بالموضوع طالب المقرئ الكوريتي "مشاري راشد العفاسي" بتشييد مشروع مكز إسلامي يحمل اسم الداعية المتوفي وداعية آخر قتل معه خلال الهجوم الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن الهجوم الإرهابي الدموي، خلف مقتل 18 شخصا، وإصابة نحو 10 آخرين.

آخر فيديو للدكتور وليد العلي رحمه الله ..



ما أعظم أن تموت وأنت في سبيل الدعوة لله عزوجل .!



اللهم تقبله في الشهداء pic.twitter.com/admqcj7FCD — عبدالعزيز الملا (@A_almulla91) 14 août 2017