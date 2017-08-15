بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات جديدة بخصوص فاجعة وفاة فارسة في عمر الزهور، عقب سقوطها من صهوة فرسها بموسم مولاي عبد الله أمغار ضواحي مدينة الجديدة.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات جديدة بخصوص فاجعة وفاة فارسة في عمر الزهور، عقب سقوطها من صهوة فرسها بموسم مولاي عبد الله أمغار ضواحي مدينة الجديدة.

وحسب صديقة الراحلة في اتصال لها مع "شوف تيفي" فإن هذه الأخيرة المسماة "حسناء.ت" والبالغة من العمر قيد حياتها 17 سنة، سقطت الخميس الماضي من صهوة حصانها خلال مشاركتها "الحركة" مع فرقة للرجال، وأصيبت على مستوى الرأس بعد أن دهسها حصان في مشهد يمكن وصفه بالمروع.

وأكدت المتحدثة أن صديقتها ظلت تنزف ولم يتدخل المسؤولون عن الموسم لإنقاذها ليتم نقلها بعد ذلك إلى مركز صحي، قبل أن يتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى ابن رشد وهي في حالة جد خطيرة، حيث تم وضعها بقسم الانعاش الذي لفظت به أنفاسها الأخيرة.

وحملت صديقة الراحلة وفاتها إلى المسؤولين على الموسم والذين لم يتدخلوا لانقاذ حياتها ولم يستفسروا عن ما وقع لها إلى حدود الساعة، موضحة بأن جثتها تتواجد بمستودع الأموات الرحمة ومن المنتظر أن يتم نقلها إلى مسقط رأسها بسيدي بنور والذي ستوارى به الثرى يومه الثلاثاء.





