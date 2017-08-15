بالصور..شخصيات سياسية وحكومية ومدنية تُشيع الراحل'' عبد الكريم غلاب'' في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بالرباط ﻿

إنطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، مراسيم تشييع جنازة الكاتب والصحفي والقيادي بحزب الإستقلال عبد الكريم غلاب من مسجد بالرباط، نحو مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بعاصمة المملكة.

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إنطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، مراسيم تشييع جنازة الكاتب والصحفي والقيادي بحزب الإستقلال عبد الكريم غلاب من مسجد بالرباط، نحو مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بعاصمة المملكة.



ويشارك في مراسيم تشييع الجنازة، شخصيات سياسية ومدنية، تتقدمهم عائلة الفقيد الصغرى التي يمثلها أقاربه، فيما حضرت قيادات عائلته الكبرى وهي حزب الإستقلال، الذي حضر أغلب قيادته ومسؤولي تنظيماته الموازية.



كما حضر لتشييع جنازة فقيد حزب الإستقلال والوطن، شخصيات سياسية وأدبية، يتقدمهم كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، وعبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية، بالإضافة إلى وزراء الحكومة وقياديين بالأحزاب السياسية المغربية.



