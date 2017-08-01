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بعد إعفائه من الحكومة وإستقالته من البرلمان... حزب المصباح يخصص أجرا شهريا لبن كيران

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 16:19 بعد إعفائه من الحكومة وإستقالته من البرلمان... حزب المصباح يخصص أجرا شهريا لبن كيران | بوليتيك
بعد إعفائه من الحكومة وإستقالته من البرلمان... حزب المصباح يخصص أجرا شهريا لبن كيران
كشفت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران يستفيد من تعويض شهري مقداره خمسة آلاف درهم، تمنح له من ميزانية الحزب طبقا للقانون الأساسي للحزب.

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كشفت مصادر مطلعة، أن عبد الإله بن كيران يستفيد من تعويض شهري مقداره خمسة آلاف درهم، تمنح له من ميزانية الحزب طبقا للقانون الأساسي للحزب.

وأوضح ذات المصدر، أن عبد الإله بن كيران كان يمنح طيلة عضويته السابقة في البرلمان، وكذا إبان إشتغاله كرئيس للحكومة دعما شهريا للحزب يتجاوز تقريبا 10 آلاف درهم، كسائر الوزراء والبرلمانيين باسم الحزب.

وأضاف ذات المصدر، أن بن كيران قدم حوالي 30 ألف درهم لميزانية الحزب، أسبوعا فقط قبل سفره نحو الديار المقدسة لأداء مناسك الحج، وأسابيع فقط على إعفائه من تشكيل الحكومة.

وفي ذات السياق، قال مصدر من داخل إدارة الحزب، أن خمسة آلاف درهم التي يحصل عليها بن كيران من ميزانية الحزب، هي تعويض على المهام التي يقوم بها بصفته كأمين عام، وأن التعويض سيمنح لجميع الأمناء العامين القادمين للحزب، نظرا للتنصيص عليها من طرف قانون الحزب.


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