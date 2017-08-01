في موكب مهيب.. جنازة الراحل غلاب تجمع ''المتخاصمين'' بمقبرة الشهداء بالرباط‎ ﻿

تمكنت جنازة أيقونة وحكيم حزب الإستقلال المرحوم ''عبد الكريم غلاب'' من جمع الأطراف المتخاصمة داخل الحياة السياسية المغربية، خلال مراسيم التشييع إلى مثواه الأخير يومه الثلاثاء بالرباط.

شوف تيفي



تمكنت جنازة أيقونة وحكيم حزب الإستقلال المرحوم "عبد الكريم غلاب" من جمع الأطراف المتخاصمة داخل الحياة السياسية المغربية، خلال مراسيم التشييع إلى مثواه الأخير يومه الثلاثاء بالرباط.

واستطاعت جنازة الراحل عبد لكريم غلاب تذويب الخلافات داخل الأحزاب السياسية أو بين الفرقاء السياسيين، حيث عاينت "شوف تيفي" حضور مسؤولين سياسيين وحكوميين كانوا إلى وقت قريب في حروب سياسية طاحنة، سواء داخل الحزب الواحد أو معارضة وأغلبية.

وإلى جانب السياسيين المتخاصمين، شارك في تشييع جثمان الراحل إلى مقبرة الشهداء بالرباط، قياديون بحزب الاستقلال ومثقفون وأدباء طبعوا الحياة السياسية والثقافية بأعمالهم ومواقفهم.