مثير..منح رخصة لحمل السلاح الأبيض بحي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إدارة سوق الجملة لبيع الأسماك بحي مولاي رشيد بالبيضاء، قررت وبتنسيق مع المصالح الأمنية، منح رخص للأشخاص العاملين بالسوق والذين يحملون السكاكين التي تعتبر سلاحا أبيض.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن إدارة سوق الجملة لبيع الأسماك بحي مولاي رشيد بالبيضاء، قررت وبتنسيق مع المصالح الأمنية، منح رخص للأشخاص العاملين بالسوق والذين يحملون السكاكين التي تعتبر سلاحا أبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن الحاملين للسكاكين بمختلف أشكالها وأنواعها بالسوق، سيقومون بمنح صورهم للإدارة والتي ستقوم بإعداد رخص خاصة بهم تحمل هويتهم، يمكن لهم من خلالها استخدام السكاكين في عملهم داخل السوق.

وأشار ذات المصدر أن هذا القرار جاء بعد الحملة الأمنية التي عرفها السوق صباحا يومه الثلاثاء، مشيرا إلى أن السوق المذكور سيعرف مباشرة بعد عيد الأضحى افتتاح مخفر للشرطة، سيضم رجال أمن ستكون مهمتهم مراقبة هذه الرخص.