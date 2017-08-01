 مثير..منح رخصة لحمل السلاح الأبيض بحي مولاي رشيد بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار | مجتمع

بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار

بالصور..شخصيات سياسية وحكومية ومدنية تُشيع الراحل عبد الكريم غلاب في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بالرباط | بوليتيك

بالصور..شخصيات سياسية وحكومية ومدنية تُشيع الراحل'' عبد الكريم غلاب'' في جنازة مهيبة إلى مثواه

بعد إعفائه من الحكومة وإستقالته من البرلمان... حزب المصباح يخصص أجرا شهريا لبن كيران | بوليتيك

بعد إعفائه من الحكومة وإستقالته من البرلمان... حزب المصباح يخصص أجرا شهريا لبن كيران

بالفيديو..البيضاويون يتفاجأون هذا الصباح بتوقف خدمات الترام | بووز

بالفيديو..البيضاويون يتفاجأون هذا الصباح بتوقف خدمات الترام

في موكب مهيب.. جنازة الراحل غلاب تجمع المتخاصمين بمقبرة الشهداء بالرباط‎ | بوليتيك

في موكب مهيب.. جنازة الراحل غلاب تجمع ''المتخاصمين'' بمقبرة الشهداء بالرباط‎

مثير.. شاب مغاربي تزوج مليونيرة شيبانية عندها 6 المليار | مجتمع

مثير.. شاب مغاربي تزوج مليونيرة شيبانية عندها 6 المليار

بالفيديو: 2بنات سكرانات خرجو من بار فكازا بالليل ضاربو وها شنو وقع | بووز

بالفيديو: 2بنات سكرانات خرجو من بار فكازا بالليل ضاربو وها شنو وقع

مثير..منح رخصة لحمل السلاح الأبيض بحي مولاي رشيد بالبيضاء | مجتمع

مثير..منح رخصة لحمل السلاح الأبيض بحي مولاي رشيد بالبيضاء

عاجل..بوتفليقة يقيل الوزير الأول الجزائري ويُعين خليفته..وها شكون | دولي

عاجل..بوتفليقة يقيل الوزير الأول الجزائري ويُعين خليفته..وها شكون

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

مثير..منح رخصة لحمل السلاح الأبيض بحي مولاي رشيد بالبيضاء

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 15:38 مثير..منح رخصة لحمل السلاح الأبيض بحي مولاي رشيد بالبيضاء | مجتمع
مثير..منح رخصة لحمل السلاح الأبيض بحي مولاي رشيد بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن إدارة سوق الجملة لبيع الأسماك بحي مولاي رشيد بالبيضاء، قررت وبتنسيق مع المصالح الأمنية، منح رخص للأشخاص العاملين بالسوق والذين يحملون السكاكين التي تعتبر سلاحا أبيض.

"شوف تيفي"

 علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن إدارة سوق الجملة لبيع الأسماك بحي مولاي رشيد بالبيضاء، قررت وبتنسيق مع المصالح الأمنية، منح رخص للأشخاص العاملين بالسوق والذين يحملون السكاكين التي تعتبر سلاحا أبيض.

وأوضح المصدر ذاته أن الحاملين للسكاكين بمختلف أشكالها وأنواعها بالسوق، سيقومون بمنح صورهم للإدارة والتي ستقوم بإعداد رخص خاصة بهم تحمل هويتهم، يمكن لهم من خلالها استخدام السكاكين في عملهم داخل السوق.

وأشار ذات المصدر أن هذا القرار جاء بعد الحملة الأمنية التي عرفها السوق صباحا يومه الثلاثاء، مشيرا إلى أن السوق المذكور سيعرف مباشرة بعد عيد الأضحى افتتاح مخفر للشرطة، سيضم رجال أمن ستكون مهمتهم مراقبة هذه الرخص.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سوق الجملة الشرطة السكاكين السوق السلاح الأبيض

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار | مجتمع

بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار

مثير.. شاب مغاربي تزوج مليونيرة شيبانية عندها 6 المليار | مجتمع

مثير.. شاب مغاربي تزوج مليونيرة شيبانية عندها 6 المليار

بالصـــور:بنت الستاتي قلبات على حليوة و هاشنو دارت مع الربيعي | مجتمع

بالصـــور:بنت الستاتي قلبات على حليوة و هاشنو دارت مع الربيعي

عاجل: و عكس كل التوقعات.. عيد الأضحى بالمغرب في هذا التاريخ | مجتمع

عاجل: و عكس كل التوقعات.. عيد الأضحى بالمغرب في هذا التاريخ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد الدارالبيضاء..ساكنة الضحى بفاس تبكي و تشتكي بعد فضيحة السكن الاقتصادي..خلصنا فلوسنا و لقينا مشاكل ديال الواد الحار..كيخرجو لينا الحناش و العقارب‎‎ و شنيولة والمسؤولين آوت | بــووز
منذ 2 ساعات

بعد الدارالبيضاء..ساكنة الضحى بفاس تبكي و تشتكي بعد فضيحة السكن الاقتصادي..خلصنا فلوسنا و لقينا مشاكل ديال الواد الحار..كيخرجو لينا الحناش و العقارب‎‎ و شنيولة والمسؤولين ''آوت''

بالفيديو: تصريح صادم لزوجة الشخص الذي قتله مجرم خطير بفاس ملقب بالقط | على الهامش

بالفيديو: تصريح صادم لزوجة الشخص الذي قتله مجرم خطير بفاس ملقب ''بالقط''

بالفيديو.. مع الخمسة ديال الصباح..حملة أمنية بأكبر مارشي ديال الحوت فكازا..شوفو شحال من واحد شدو | بــووز

بالفيديو.. مع الخمسة ديال الصباح..حملة أمنية بأكبر مارشي ديال الحوت فكازا..شوفو شحال من واحد شدو

بالفيديو: والد البقالي في تصريح مثير بعد عودة ابنه من لندن بالميدالية الفضية..شوفو أشنو قال | بــووز

بالفيديو: والد البقالي في تصريح مثير بعد عودة ابنه من لندن بالميدالية الفضية..شوفو أشنو قال

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار | مجتمع
منذ 12 دقيقة

بالصور..تفاصيل جد مؤلمة وصادمة بخصوص وفاة فارسة بموسم مولاي عبد الله أمغار

بالصور..شخصيات سياسية وحكومية ومدنية تُشيع الراحل عبد الكريم غلاب في جنازة مهيبة إلى مثواه الأخير بالرباط | بوليتيك

بالصور..شخصيات سياسية وحكومية ومدنية تُشيع الراحل'' عبد الكريم غلاب'' في جنازة مهيبة إلى مثواه

بعد إعفائه من الحكومة وإستقالته من البرلمان... حزب المصباح يخصص أجرا شهريا لبن كيران | بوليتيك

بعد إعفائه من الحكومة وإستقالته من البرلمان... حزب المصباح يخصص أجرا شهريا لبن كيران

بالفيديو..البيضاويون يتفاجأون هذا الصباح بتوقف خدمات الترام | بووز

بالفيديو..البيضاويون يتفاجأون هذا الصباح بتوقف خدمات الترام

﻿ ﻿
أمس 18:38 GMT

عاجل: الحارس الشخصي للأمير مولاي الحسن في ذمة الله

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.