ساكنة مدينة فاس تنتفض إحتجاجا على تنامي الجريمة خلال الأيام الأخيرة ﻿

تكاثر الجريمة هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة التي عاشتها ساكنة العاصمة العلمية المغربية خلال الأيام الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بحيث صارت تطال جميع أحياء مدينة فاس وتزداد حدتها

"شوف تيفي"

تكاثر الجريمة هذه الظاهرة الخطيرة والمقلقة التي عاشتها ساكنة العاصمة العلمية المغربية خلال الأيام الأخيرة أكثر من أي وقت مضى، بحيث صارت تطال جميع أحياء مدينة فاس وتزداد حدتها في الأحياء الشعبية والتي غالبا ما يتربص بها قطاع الطريق الذين يفضلون اعتراض سبيل المارة وسلب ما بحوزتهم تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض مما دفع العديد من جمعيات المجتمع المدني توقيع العرائض وتقديمها لولاية الأمن بالمدينة ، ومديرية الأمن الوطني حسب ما أفادت به فعاليات جمعوية لقناة "شوف تيفي" .



وتعرف مواقع التواصل الإجتماعي إستياء عارما واستنكار ساكنة المدينة بعد الجريمتين المتواليتين التي شهدتهما فاس خلال اليومين الأخيرين بمنطقة "واد فاس" و"سيدي بوجيدة " مما دفع رجال الأمن إلى استعمال السلاح الوظيفي لمواجهة المشتبه فيهم في سياق التعليمات الأمنية المكثفة لمحاربة الجريمة وحماية أرواح المواطنين وضمان الامن الوطني والمحافظة على النظام العام وفق ضوابط قانونية وتنظيمية صارمة كل ما دعت الضرورة لذلك.

وفي هذا الاطار رفع العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" صرخات وشعارات في تدويناتهم ينتفضون من خلالها على ما تعرفه المدينة ، ويطالبون من تكثيف جهود رجال الأمن بمساعدة جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وساكنة مدينة فاس قاطبة لإقامة الحد من انتشار الجريمة التي أصبحت تسيء الى العاصمة الروحية للمملكة .