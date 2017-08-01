بنكيران لشوف تيفي ''عبد الكريم غلاب'' لقي ربه والكل يثني عليه ﻿

خلال تشييع جنازة الراحل ''عبد الكريم غلاب'' ظهر يومه الثلاثاء 15 غشت2017، حيث حضر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الى جانب العديد من الأمناء العاميين للأحزاب السياسية وشخصيات عامة

"شوف تيفي"

خلال تشييع جنازة الراحل "عبد الكريم غلاب" ظهر يومه الثلاثاء 15 غشت2017، حيث حضر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران الى جانب العديد من الأمناء العاميين للأحزاب السياسية وشخصيات عامة من رجال الصحافة والسياسة.

قال بنكيران في تصريح خص به شوف تيفي : "إن الراحل عبد الكريم غلاب رجل لقي ربه والكل يثني عليه وكان جادا رحمة الله عليه " وأضاف: غلاب مدرسة وطنية في الدفاع عن الوطن والشعوب كان مدافعا منذ عرفناه الى اللحظة التي فارقناه فيها" معبرا في ذات السياق عن الحزن الذي خلفه رحيل الرجل وفقدانه لعائلته الصغيرة والكبيرة والوطن ككل.

هذا وقد توفي الإستقلالي "عبد الكريم غلاب" يوم الأحد عن عمر يناهز 98 عاما، بعد صراع طويل مع المرض ، وسيوارى جثمانه اليوم بمقبرة الشهداء بالرباط.