المديرية العامة للأمن الوطني تضاعف عدد موظفيها المستفيدين من بعثة الحج ﻿

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنها ضاعفت عدد موظفيها المستفيدين من بعثة الحج برسم الموسم الحالي ليصل إلى 80 مستفيد ومستفيدة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنها ضاعفت عدد موظفيها المستفيدين من بعثة الحج برسم الموسم الحالي ليصل إلى 80 مستفيد ومستفيدة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ، أن التغطية الشاملة لجميع نفقات وتكاليف ومصاريف الحج حددت في مبلغ 47 ألفا و358 و60 درهما لكل مستفيد.

وأشار البلاغ إلى أن الطاقم المرافق للبعثة سيضم إطارا أمنيا من الذكور وآخر من الإناث بهدف دعم وتجويد الخدمات المقدمة لكافة المستفيدين.

وأضاف المصدر ذاته أن المديرية حرصت على مساعدة موظفي ومتقاعدي وأرامل الأمن الوطني ممن تم انتقاؤهم في إطار القرعة العامة للحج، والبالغ عددهم والذين بلغ عددهم الإجمالي 100 حاج وحاجة، 16 منهم نساء، مشيرا إلى أنهم سيستفيدون من تغطية جزئية في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.

كما أشارت المديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه العملية تندرج في إطار دعم العمل الاجتماعي الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والذي يشكل الجانب الروحي والديني أحد أهم مجالاته.