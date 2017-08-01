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العاصفة المدارية ''جيرت'' تشتد وتوقعات بأن تصبح إعصارا في وقت لاحق

بتاريــخ : 15 غشت 2017 / 13:13 العاصفة المدارية جيرت تشتد وتوقعات بأن تصبح إعصارا في وقت لاحق | منوعات
العاصفة المدارية ''جيرت'' تشتد وتوقعات بأن تصبح إعصارا في وقت لاحق
قال المركز القومي الأمريكي للأعاصير في تقرير اليوم الاثنين إن العاصفة المدارية جيرت تشتد ومن المتوقع أن تصبح الإعصار الثاني في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وذلك حسب

"شوف تيفي"

 قال المركز القومي الأمريكي للأعاصير في تقرير اليوم الاثنين إن العاصفة المدارية جيرت تشتد ومن المتوقع أن تصبح الإعصار الثاني في موسم الأعاصير بالمحيط الأطلسي في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة روتيرز البريطانية.

وحسب الوكالة البريطانية فإن العاصفةـ تقع على بعد نحو 735 كيلومترا غربي وجنوب غربي بيرمودا محملة برياح سرعتها 110 كيلومترا، وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن العاصفة تنحرف في اتجاه الشمال الشرقي بعيدا عن اليابسة.

وقال المركز إن من المتوقع حدوث دوران باتجاه الشمال الشرقي مع زيادة في معدل السرعة إلى الأمام في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

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